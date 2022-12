O governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Instituto Socioeducativo (ISE), torna público o edital n°56 Seplag/ISE , de 21 de dezembro de 2022. O documento convoca os participantes classificados no concurso público para provimento de vagas de ensino médio e superior para o ISE a realizar matrícula no curso de formação de agente socioeducativo até sexta-feira, 30 de dezembro.

As matrículas serão realizadas em Rio Branco, Sena Madureira, Feijó, Brasileia e Cruzeiro do Sul, nos locais indicados no item 2.2 do edital, entre as 7h30 e as 13h.

Os candidatos aptos devem apresentar documento de identidade em bom estado de conservação, bem como o original e a cópia dos seguintes documentos:

a) Duas fotos 3×4, coloridas, em papel fino, idênticas e recentes.

b) Carteira de identidade civil;

c) CPF;

d) Certidão de Nascimento;

e) Certidão de Regularidade Militar, para homens;

f) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, na categoria mínima AB (lei nº 2.179, de 9 de dezembro de 2009).

Mais informações podem ser acessadas aqui.