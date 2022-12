A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemoacre), informa que no próximo sábado, 24, véspera de Natal, a sede do hemocentro em Rio Branco estará aberta das 7h às 13h, para os cidadãos que estão aptos a doar. O objetivo é manter o estoque, pois em época de festas o número de doações médias diárias diminui 30%.

A coordenadora da Hemorrede e gerente-geral do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), Josiane Amorim, afirma que “tendo em vista que esse período festivo e muitas pessoas estão saindo de férias, procuramos intensificar as campanhas de doação de sangue”.

“Estamos sempre buscando todos os tipos de sangue, porém damos ênfase nesse momento aos negativos, pois estamos com aproximadamente quatro pessoas internadas de sangue O- e A- em necessidade contínua de receber esse sangue, pois os negativos são os mais difíceis”, destaca a coordenadora.

Requisitos

Para se candidatar à doação de sangue é necessário estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter dormido bem na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento oficial com foto.

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres em período de pós-parto não podem doar. O intervalo mínimo entre uma doação e outra é de dois meses para homens e três meses para mulheres.

O Hemoacre fica localizado na Av. Getúlio Vargas, 2787, Vila Ivonete em Rio Branco.