Mais 70 certificados do Ieptec entregues em Plácido de Castro

Uma noite de comemoração para 70 formandos do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr. O governo do Estado entregou diplomas e certificados pela conclusão em cursos de programas do governo federal, em uma cerimônia de formatura realizada em Plácido de Castro nessa terça-feira, 20.

Foram 13 concluintes em cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec), nas áreas de desenvolvimento de sistemas, e manutenção e suporte em informática. “Apesar da carga horária pesada, foi um curso muito gratificante e que vai me levar ao mercado de trabalho”, disse o formando em desenvolvimento de sistemas, Jaison Nogueira.

Formaram também 57 pessoas em cursos do Pronatec/Novos Caminhos, em assistente de secretaria escolar, balconista de farmácia, operador de supermercado e pedreiro em alvenaria. “O curso foi ótimo, tem um conteúdo muito abrangente. Para mim foi nota 10”, falou a formanda Gleiciane Bezerra, do curso de assistente de secretaria escolar.

Participaram da solenidade o presidente do Ieptec, Carlos Peres, e a equipe do Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) João de Deus, responsável pela execução dos cursos. Para o gestor, “a determinação do nosso governador Gladson Cameli é de não deixarmos nenhuma certificação pendente, e nós estamos cumprindo”.

O presidente do Ieptec realizando a entrega para um dos formandos do Cept João de Deus. Foto: Assessoria Ieptec

“Hoje formamos 70 pessoas tanto em cursos técnicos quanto de curta duração. É um momento de grande alegria para os nossos munícipes”, disse a coordenadora do Cept, Rose Barlatti.

De 2019 a 2022, o governo do Estado entregou, aproximadamente, 4.750 certificados e diplomas de conclusão em cursos pelo Ieptec Dom Moacyr.