Fábio Araújo alerta para os detalhes de PL aprovado na CMRB

Na sessão desta terça-feira (20) o vereador Fábio Araújo (PDT) usou a fala no grande expediente para tratar a respeito do Projeto de Lei que “Altera a Lei Municipal n° 140, de 29 de abril de 2022, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da Saúde Municipal’’, que foi encaminhado para Casa novamente nesta manhã, com as devidas alterações, para ser analisado e votado pelo Parlamento Mirim.

O parlamentar pontuou algumas indagações a respeito do PL para os servidores.

‘’Fora o aumento que já é de direito de vocês garantido, tem lá o congelamento da promoção e progressão de vocês. Estão cientes que a pessoa que tem tempo de serviço hoje podendo mudar de letra daqui a quatro meses vai ter que passar mais três anos para pular de letra novamente? Estão conscientes que para os trabalhadores técnico de enfermagem e enfermeiros que querem progressão de 20h para 30hrs, 40 hrs não poderão retornar às suas horas de origens? Isso está no Projeto de Lei.”, destacou Fábio Araújo.

Ainda em sua fala, lamentou a ausência do presidente do Sindicato desses servidores para poder debater e esclarecer algumas dúvidas. Ao final afirmou que em nenhum momento será contra um Projeto de Lei que não seja para contemplar esses servidores.

“É muito melhor vocês estarem aqui acompanhando essa discussão, que o sindicato que nem se fez presente nesta Casa. Quero deixar mais uma vez claro que eu como servidor não voto para prejudicar servidor. O piso salarial de vocês é garantia nacional, não sai um real do caixa do Município e contem comigo para essa luta sempre ’’, concluiu o vereador.