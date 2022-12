Segundo a CNN, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou o pedido de investigação feito por parlamentares de oposição contra o presidente Jair Bolsonaro sobre uma suposta incitação à violência política e incitação ao crime, um episódio ocorrido na campanha de 2018 em Rio Branco, quando o presidente discursava no Calçadão da Gameleira.

O caso se refere ao episódio no qual Bolsonaro teria dito: “vamos fuzilar a ‘petralhada’ aqui do Acre, hein? Vamos botar esses picaretas para correr do Acre”, e também sobre o assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR), por um bolsonarista.

A CNN diz que, segundo Toffoli, em hipóteses como a em análise e em respeito ao sistema acusatório, a atribuição de representar por abertura de inquérito é exclusiva da Procuradoria-Geral da República (PGR).