O revolucionário salto de qualidade na segurança pública do Acre

–Por Resley Saab/Agência de Notícias do Acre —

Se há uma pasta da qual o governador Gladson Cameli pode se orgulhar é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A razão é que os primeiros quatro anos da sua administração tornaram-se o divisor de águas entre o velho: o sucateamento das Forças de Segurança, com viaturas ultrapassadas, coletes balísticos não renovados, centros de instruções necessitando de reparos e um arsenal ultrapassado com armas de mais de dez anos de uso, e o novo: a contratação de 423 novos policiais civis, e de 699 policiais militares, além da convocação de outros 808. E ainda a aquisição de 411 armas de última geração, a compra de mais de 400 mil munições, a ampliação das operações aéreas e a renovação da frota policial, com 410 novos veículos de radiopatrulhamento, caminhões, ambulâncias e micro-ônibus.

Tripulação de um dos helicópteros do Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre, o Ciopaer, em missão de apoio policial a operações terrestres na periferia de Rio Branco. Foto: Dhárcules Pinheiro/Ascom Sejusp

A Sejusp é considerada a espinha dorsal de todas as demais instituições da administração que atuam no Sistema Público de Segurança. Por isso, estão vinculados a ela a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Socioeducativo. E, justamente por ser uma pasta estratégica, já que se trata da preservação da vida e da integridade das pessoas, nestes 1.460 dias de governo não houve, em nenhum momento, esmorecimento no combate aos crimes transfronteiriços, às organizações criminosas e no restabelecimento da ordem social.

Agente de segurança utiliza drone em operações policiais que necessitem de um monitoramento furtivo e eficiente; além do equipamento, outras tecnologias estão sendo usadas contra a crime; Foto: Dhárcules Pinheiro/Asom Sejusp

Como prova disso, vale ressaltar os números do Monitor da Violência, do site noticioso G1, que registrou a maior queda no número de mortes violentas no Brasil em 2021 em relação a 2020, um decréscimo de 38%. Entre 2021 e o primeiro semestre de 2022, o mesmo índice nacional de homicídio criado pelo G1 divulgava nova redução de 15% no número de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

“A verdade é que nunca houve trégua para a criminalidade. Pelo contrário, as condições ideais de equipamentos, instrução e investimentos em inteligência nos permitem combater massivamente o crime, seja relacionado ao narcotráfico ou às disputas entre organizações criminosas”, afirma o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, um dos maiores especialistas na área no Acre.

Na área de tecnologia, o governo do Estado do Acre deve se orgulhar do Sistema de Reconhecimento Facial Apolo, um aplicativo genuinamente acreano, que deve ser em breve copiado por outras forças policiais do país, como exemplo de ferramenta extremamente útil nas operações em que é preciso verificar informações sobre o indivíduo que foi parado numa blitz ou em qualquer outro tipo de operação policial apenas pelo registro fotográfico em um celular.

Confira as principais ações da pasta

Logística e tecnologia

1. Implantação do Cerco Eletrônico na capital e Alto e Baixo Acre;

2. Implantação Centro Integrado de Comando e Controle na capital;

3. Implantação da Rede de Rádio Digital na capital e ampliação no interior;

4. Aquisição de 410 veículos, entre automóveis, caminhões, ambulâncias, micro-ônibus, motocicletas e quadriciclos;

5. Aquisição de 805 rádios digitais;