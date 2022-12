DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO ÀS ESCOLAS DE APRENDIZES-MARINHEIROS (CPAEAM/2022) EM 2022

O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, na qualidade de Órgão de Coordenação e Execução Geral (OCEG), resolve: homologar o Resultado Final da Seleção do Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-marinheiros (CPAEAM) em 2022, de acordo com o Edital publicado na seção 3 do DOU nº 26, de 7 de fevereiro de 2022. Publica-se a relação dos candidatos titulares (contemplando-se o previsto na Lei nº 12.990/2014 e na Portaria GM-MD nº 4512/2021), com nº de inscrição, nome, Área Profissional e Escola de Aprendizes-Marinheiros (EAM) a qual o candidato foi designado, e dos candidatos reservas, sendo observados os critérios de desempate previstos no subitem 8.3 do Edital do Concurso Público:

1 – RESULTADO DA SELEÇÃO INICIAL

1.1 – TITULARES E RESERVAS

a) Candidatos do sexo masculino: 638 vagas, sendo 128 vagas reservadas para candidatos negros, onde 57 vagas foram revertidas para ampla concorrência conforme previsto no subitem 2.2.8 do Edital:

Titulares Inscrição Nome Área Profissional EAM 103408-5 HYAN ROCHA ALVES Eletroeletrônica EAMCE 105233-9 MATHEUS MUNIZ DE SANTANA Apoio EAMPE 106054-0 GUILHERME DA SILVA SOUZA Eletroeletrônica EAMCE 101147-3 JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SILVEIRA Eletroeletrônica EAMES 113285-7 DAVI MARTINS DOS SANTOS Eletroeletrônica EAMCE 115892-6 LEANDRO MATTOS GUIMARÃES Mecânica EAMSC 102637-6 MOZART IVANTES NETO Apoio EAMES 118774-3 RAPHAEL ARTHUR OLIVEIRA DA SILVA Eletroeletrônica EAMES 117502-1 EWALDO FREIRE DE LIMA E SILVA NETO Eletroeletrônica EAMES 111577-4 JHONATA SOARES DA SILVA RODRIGUES Eletroeletrônica EAMCE 104227-0 RENAN ELIO DIAS DE OLIVEIRA Apoio EAMES 103434-1 DANIEL CHAVES DINIZ Eletroeletrônica EAMPE 104834-8 JOÃO FELIPE LAMEGO FERNANDES Apoio EAMES 102679-8 GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO Apoio EAMCE 105407-8 BRUNO HENRIQUE DE ARAUJO MONTEIRO Mecânica EAMCE 100960-5 DAVI DO NASCIMENTO DA SILVEIRA Eletroeletrônica EAMSC 115205-7 CAUÃ RODRIGUES BARBOSA Eletroeletrônica EAMSC 109765-0 CAUAN DOS SANTOS DAMASCENO Apoio EAMES 114020-8 BRUNO PESSANHA DE ALMEIDA FILHO Mecânica EAMES 104257-9 SAMUEL ABNER LOPES THOMÉ Apoio EAMPE 110005-4 FILIPE RAMALHO SILVA Eletroeletrônica EAMPE 106100-8 SILVIO HENRIQUE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA Eletroeletrônica EAMCE 100221-9 JOHNNY DA SILVA BARBOSA Eletroeletrônica EAMES 111639-8 LUCAS SOUSA DE CARVALHO Apoio EAMCE 108747-8 FILIPE DA SILVA SENA Eletroeletrônica EAMES 115364-0 KEVIN LUCAS BARRETO CEZAR Apoio EAMSC 105763-1 ARTHUR VOTO DA SILVA Apoio EAMSC 105698-9 ISAAC CALEBE SANTOS SILVA Eletroeletrônica EAMCE 108789-0 PAULO MOI DA FONSECA Apoio EAMCE 101142-2 SERGIO ABRAÃO RAMOS SANT ANA Apoio EAMCE 112311-7 VINICIOS ALVES GARCIA BARBOZA Apoio EAMSC 102253-5 EDUARDO ITALIANO DA ROCHA Apoio EAMSC 117213-8 KAYKY SALLES ARAUJO Eletroeletrônica EAMES 102949-7 GUILHERME OLIVEIRA DUTRA MAURICIO Eletroeletrônica EAMES 103165-0 JOÃO VITOR COSME SIGMARINGA Mecânica EAMCE 106876-0 YGOR PEÇANHA BATISTA LOPES Mecânica EAMCE 100264-9 JOÃO VITOR RODRIGUES CAVALCANTE Apoio EAMPE 105031-7 JOÃO MESSIAS ALVES MATOS Apoio EAMES 106875-2 DAVI DOS SANTOS BRAZ Mecânica EAMSC 119387-9 CARLOS EUGENIO ATAIDE DA SILVA Mecânica EAMPE 116159-4 LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR Eletroeletrônica EAMES 113853-8 PEDRO HASTENPFLUG Mecânica EAMSC 100645-5 ALAN GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA Apoio EAMCE 112611-5 GABRIEL DAVID DA SILVA MESQUITA Apoio EAMCE 108106-8 GABRIEL LOPES DE PAULA E SILVA Apoio EAMCE 111287-2 DOUGLAS TERRA DE OLIVEIRA LOPES Apoio EAMSC 104255-2 MAYCON DE OLIVEIRA MOTTA Mecânica EAMCE 115338-3 CARLOS CHARLES DA SILVA CHAGAS Apoio EAMCE 118593-2 MARCO AURÉLIO SILVA DE SOUZA PAULO Eletroeletrônica EAMES 114120-0 RYAN CARVALHO DE SOUZA Apoio EAMPE 112331-0 FELIPE MANZOLI GIL Eletroeletrônica EAMCE 117770-5 PEDRO HENRIQUE BARBOZA Mecânica EAMCE 111447-2 LUIGI BASILIO LEON Mecânica EAMSC 103037-5 ANDRÉ MARQUES SILVA DE SOUZA Eletroeletrônica EAMCE 103707-5 MATHEUS VINÍCIUS ARAÚJO DA SILVA Mecânica EAMPE 103713-9 BRENNO BOIA CAE Apoio EAMSC 101133-4 VINICIUS GONÇALVES RODRIGUES PEREIRA Eletroeletrônica EAMES 113814-0 PATRICK XAVIER HEIN Eletroeletrônica EAMSC 115468-5 GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA DE SOUZA Apoio EAMES 103735-8 IURI DA SILVA PAES ANTUNES Mecânica EAMCE 117122-3 JOÃO VICTOR CERQUEIRA DOS SANTOS Apoio EAMES 111335-7 JOÃO VICTOR ALVES DOS SANTOS Apoio EAMES 115420-4 LUIZ FELIPE RUSSO LADAGA DE SOUZA Mecânica EAMES 113534-5 ERIC LUCAS DE MOURA DOS SANTOS Eletroeletrônica EAMSC 110822-4 WESHELEY FRANKLIN DE ALMEIDA Apoio EAMCE 117129-0 JOSE KAYKE SANTOS DE BARROS Apoio EAMSC 106661-8 RENAN DOS SANTOS MENDONÇA Apoio EAMCE 100721-2 SAMUEL WAGNER SILVA BARRETO Eletroeletrônica EAMCE 104089-9 LUCAS VERAS SOUZA ABUGOCHE Eletroeletrônica EAMES 113170-7 IVAN GUILHERME PEREIRA ANDRADE Apoio EAMCE 109890-0 GUILHERME MATHEUS DE O. CAPELONI DOS SANTOS Eletroeletrônica EAMSC 100941-0 ISRAEL ADRIANO COSTA SOARES DOS SANTOS Apoio EAMSC 104063-7 GUSTAVO DO NASCIMENTO SILVA Apoio EAMCE 103437-6 LUCIAN DA SILVA CAMPOS Eletroeletrônica EAMES 111734-0 MATHEUS DA SILVA SOUZA Eletroeletrônica EAMPE 107557-3 GABRIEL SPOLADOR TAVARES DE CASTRO Mecânica EAMSC 111039-1 GABRIEL DA ROCHA MARINS Apoio EAMSC 107158-0 ERIK HENAUT BEZERRIL Apoio EAMCE 113620-9 LEONARDO SIQUEIRA RIBEIRO JUNIOR Apoio EAMSC 110815-2 CLÉBER QUEIROZ DOS SANTOS Apoio EAMCE 104402-1 JOÃO PEDRO CORREA DOS SANTOS Apoio EAMPE 111379-5 LUCAS HENRIQUE SOARES KELLY Apoio EAMSC 111909-7 MARCOS VINICIUS FRANCISCO DE CASTRO ALVES Apoio EAMCE 106411-0 CAIO ATAIDE SANTORO Apoio EAMSC 101624-0 SILAS AUGUSTO DE SOUZA Mecânica EAMCE 100881-3 LEANDRO JÚNIOR NASCIMENTO DE LIMA Eletroeletrônica EAMSC 101765-6 PEDRO HENRIQUE BARCELOS DA ROCHA Apoio EAMSC 102962-2 ENNE ABIMAEL AZEVEDO FREIRE Apoio EAMES 105995-2 GABRIEL SOARES CABRAL Eletroeletrônica EAMES 115885-4 LUCAS HAMILTON MENDES GALVÃO PESTANA Eletroeletrônica EAMCE 112366-0 PEDRO LUCAS MAIA MIRÃO ALVES Eletroeletrônica EAMPE 108783-0 JOÃO PEDRO DA SILVA ARAÚJO Eletroeletrônica EAMPE 105297-0 MAYKON RAWEL DO CARMO LIMA DE SOUZA Apoio EAMPE 104036-2 IAN FULY LIMA Eletroeletrônica EAMPE 110308-7 RYAN BORBA DA SILVA Apoio EAMCE 103935-3 JOÃO MATHEUS MENEZ LIMA Apoio EAMCE 112538-2 EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS Eletroeletrônica EAMPE 106238-5 JAILSON DE CARVALHO MONTES FILHO Mecânica EAMPE 115065-0 LUIZ PAULO FERREIRA PESSOA Apoio EAMPE 104183-2 ARTHUR GUIMARÃES DA MOTA Eletroeletrônica EAMCE 107865-1 ERIK MARCOS LIMA DA SILVA Apoio EAMES 112052-2 PAULO VITOR NASCIMENTO BUÇARD FERREIRA Eletroeletrônica EAMPE 101886-0 KAIKE FERREIRA GUIMARAES BRITO Mecânica EAMPE 112283-5 DAVID JESUS SANTOS SIQUEIRA Eletroeletrônica EAMPE 101901-0 GUILHERME RODRIGUES FERNANDES Mecânica EAMES 102172-7 DANIEL RICHARD GUILHERME ESTRELA DA SILVA Eletroeletrônica EAMPE 118883-4 PEDRO FARIAS DE SOUZA Apoio EAMPE 101478-9 RENAN BORTONCELLO Mecânica EAMPE 109896-0 DAVI SAYED DO ROSÁRIO Eletroeletrônica EAMCE 114860-5 MATEUS ALEXSANDRO ZACARIAS Apoio EAMPE 109797-5 LUIS FERNANDO THEODORO DA SILVA Eletroeletrônica EAMPE 108606-1 DOUGLAS FELIPE FREITAS DE OLIVEIRA Apoio EAMPE 107177-5 MATHEUS PEREIRA MIRANDA Mecânica EAMPE 116342-6 JEAN DOS SANTOS DA SILVA Apoio EAMPE 109897-8 WENDERSON CLAYTON DA SILVA MARTINS Apoio EAMPE 101471-1 JOSÉ EMÍLIO POGGIAN FILHO Apoio EAMCE 105110-9 BRENO SILVA NASCIMENTO DE BRITO Mecânica EAMPE 118958-9 MATHEUS HENRIQUE CALDAS SILVA Eletroeletrônica EAMES 108691-8 MATHEUS FARIAS BARROS Eletroeletrônica EAMCE 104592-1 DANIEL RAMOS BRAGA DAS DORES Apoio EAMPE 101402-5 GABRIEL DE ARAUJO VIEIRA Eletroeletrônica EAMCE 107741-3 DANIEL ALVES DE OLIVEIRA Eletroeletrônica EAMPE 101497-3 DANIEL DE OLIVEIRA BITTENCOURT Eletroeletrônica EAMES 108847-0 JOÃO VICTOR RODRIGUES DE VASCONCELOS Apoio EAMES 110604-2 ALBERT DE FREITAS VITORIO Eletroeletrônica EAMCE 114040-0 MATHEUS JOSÉ DE SOUSA Apoio EAMES 109381-9 THEO DE SOUZA PIROLA Mecânica EAMSC 102397-6 LUIZ RICARDO FAVERO SILVA Eletroeletrônica EAMES 111631-2 PATRICK MENEGUCI DOS SANTOS Apoio EAMSC 104277-1 GABRIEL DE SÁ NICOLAU Eletroeletrônica EAMPE 109104-7 GUILHERME ALBERTO ALVES MARCOLINO Apoio EAMCE 102933-1 ROBSON GOMES FRANCISCO Apoio EAMCE 105811-6 JOÃO GABRIEL SANTIAGO ANDRADE Apoio EAMSC 114180-9 MARIO HERMES DE CASTRO NORONHA JUNIOR Eletroeletrônica EAMES 109649-7 JUAN FERREIRA DA SILVA Eletroeletrônica EAMCE 100953-3 MAURÍCIO TELLES DOS SANTOS FILHO Apoio EAMSC 114665-0 DEIVID DE OLIVEIRA PIRES Eletroeletrônica EAMES 100734-3 MATHEUS MELO MARTINS Eletroeletrônica EAMES 103139-4 GABRIEL ELENO DA SILVA Apoio EAMES 104500-8 PEDRO HENRIQUE MACHADO DE SÁ FILHO Eletroeletrônica EAMPE 115421-2 WALISON QUARTEROLI MENEZES DE SOUZA Apoio EAMCE 100094-2 MATEUS ALVES MIRANDA Eletroeletrônica EAMSC 108674-0 PAULO VITOR FERREIRA FREIRE Mecânica EAMPE 106542-0 MATHEUS GUIMARÃES DE AMORIM Mecânica EAMSC 108804-0 MATHEUS TEIXEIRA DE SOUZA Apoio EAMPE 113969-6 KAUAN HENRIQUE GOMES DE ANDRADE Eletroeletrônica EAMCE 118447-0 FLAVIO LUCIANO RODRIGUES DA COSTA Mecânica EAMSC 103296-0 VICTOR HUGO MIRANDA LUCIANO Apoio EAMCE 106380-4 VINICIUS FARIA DIAS DA CRUZ Mecânica EAMCE 104843-6 JORGE YGOR LIRA DO NASCIMENTO Mecânica EAMPE 101148-1 GUILHERME VELOSO COSTA Apoio EAMCE 109455-5 JEFFERSON CHAVES DOS SANTOS Apoio EAMCE 112715-0 BRUNO TEOFILO SOUZA ARAUJO FURTADO Apoio EAMES 107608-2 PEDRO HENRIQUE LIMA PARENTE Apoio EAMCE 104107-4 ALEXANDRE EUGENIO VIEIRA JR Apoio EAMPE 101356-7 KAIO LUCAS BARBOSA DO NASCIMENTO Eletroeletrônica EAMSC 104885-8 JUAN CRUZ MEDEIROS BRITES Apoio EAMCE 116714-4 RAUL MAGALHAES BEZERRA DE ARRUDA Apoio EAMES 109849-2 ALBERTO DE SOUZA BUNN JUNIOR Mecânica EAMES 117742-2 GABRIEL DA SILVA Eletroeletrônica EAMPE 104445-1 FRANCISCO DAVI ARAÚJO DA SILVA Apoio EAMCE 110806-4 DAVID YAN DOS SANTOS SIMÕES Apoio EAMSC 113912-7 ERISDEISON SANTOS NASCIMENTO Eletroeletrônica EAMPE 108934-2 RAFAEL MACHADO PASSOS Apoio EAMES 109491-8 LUIS EDUARDO SOUZA FERREIRA SILVANO Eletroeletrônica EAMPE 109684-1 CLAUDINEY GUILHERME SÁ DUTRA Eletroeletrônica EAMCE 104323-0 DAVI DE MELO ALVES Apoio EAMCE 107499-2 WAGNER SILVA KLEIN Apoio EAMCE 105925-8 YAGO FLORES DE OLIVEIRA Apoio EAMCE 117601-6 MÁRCIO DA SILVA LIMA JUNIOR Eletroeletrônica EAMPE 107085-2 VÍCTOR BIANCHI MORAES Apoio EAMCE 110837-1 ARTHUR DE OLIVEIRA MATTOS Eletroeletrônica EAMES 112294-0 PATRICK VINÍCIUS DE CARVALHO DA SILVA Mecânica EAMCE 112970-3 PAULO VINÍCIUS GOMES BARBOSA Mecânica EAMPE 107129-0 OSMAR CERQUEIRA DOS SANTOS FILHO Eletroeletrônica EAMCE 101295-1 GABRIEL ERIK SANTANA Eletroeletrônica EAMPE 104170-1 RYAN DE ARAUJO WERNECK Apoio EAMPE 112065-3 ISRAEL COSTA GARCIA Apoio EAMCE 101829-6 RENATO CAUÃ BANDEIRA BARROSO DE OLIVEIRA Mecânica EAMCE 106232-6 MARCOS MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA Eletroeletrônica EAMPE 103704-0 JUAN DE MIRANDA RAMOS Apoio EAMSC 109125-8 LUCAS BATISTA DUARTE DE LIMA Apoio EAMSC 102597-1 JOÃO PAULO LEMOS DE MEDEIROS ARAUJO Eletroeletrônica EAMSC 100620-1 JOÃO VITOR RODRIGUES PEREIRA Apoio EAMCE 102270-3 PAULO VITOR DE BARROS DOS SANTOS Eletroeletrônica EAMPE 101605-5 ELTON CORTES SANTOS SILVA Apoio EAMPE 106868-0 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CALINÇANI COUTINHO Mecânica EAMES 117091-7 DANIEL DE OLIVEIRA FERNANDES DE SOUZA Apoio EAMSC 100663-1 HIAN LUIS DA SILVA SANTOS Apoio EAMCE 114277-2 FELIPE DA CONCEIÇÃO MUNIZ Eletroeletrônica EAMPE 116773-4 VÍCTOR AURÉLIO RODRIGUES SANTOS Eletroeletrônica EAMPE 103743-8 MATHEUS BARBOSA DA SILVA Eletroeletrônica EAMES 110046-8 VICTOR GABRIEL FRANÇA DIRQUES Apoio EAMSC 101946-7 EDISON SOARES RODRIGUES Eletroeletrônica EAMSC 117278-7 ERICK VICTOR SANTOS Mecânica EAMPE 113049-9 GUILHERME CHAGAS LOUVIS Mecânica EAMSC 108523-7 LEONARDO LEITÃO DE PAIVA Eletroeletrônica EAMCE 113855-4 DANIEL MOREIRA DOS SANTOS Eletroeletrônica EAMCE 119867-0 WALLACY MELO DE ARAUJO Apoio EAMPE 102241-2 KEVIN DA SILVA SANTOS Eletroeletrônica EAMPE 107205-7 NILSON COSTA RIBEIRO JUNIOR Mecânica EAMES 107787-8 GUILHERME DOS SANTOS Eletroeletrônica EAMCE 102418-6 FELIPE DA MAIA FREIRE DE OLIVEIRA Apoio EAMES 105745-5 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA DE ARAUJO Apoio EAMSC 110107-3 GUSTAVO FARIA SODRÉ DA SILVA Eletroeletrônica EAMPE 102407-1 LUCAS EDUARDO TRAMONTINI DOS SANTOS Apoio EAMSC 103772-9 ESTEVÃO DA FONSECA ANACLETO Apoio EAMES 109205-8 EDUARDO DANTAS ALVES Apoio EAMPE 118486-8 ALISON SILVA DE AMORIM Mecânica EAMCE 113515-0 WESLEY XAVIER DE OLIVEIRA Mecânica EAMPE 104178-7 JOÃO VICTOR AMBROZINI DOS SANTOS Apoio EAMES 112510-4 KAYKY EDUARDO RIBEIRO CABRAL Apoio EAMES 103330-6 KAYO LIMA MONTEIRO Apoio EAMCE 112069-6 CHRISTIAN VIERI MATOS DE LIMA Eletroeletrônica EAMSC 104156-8 MATHEUS DA COSTA NASCIMENTO SARAIVA Eletroeletrônica EAMPE 107725-3 CAUÃ CRISTINO MONTEIRO FERREIRA Mecânica EAMCE 100281-7 RYAN DE MATOS BRITO Apoio EAMCE 101074-5 PEDRO LEÃO CUNHA ABREU Mecânica EAMCE 102732-8 JONATHAN CAMARGO MUZI Apoio EAMES 118888-5 DANIEL ROCHA GALIATI Eletroeletrônica EAMPE 103737-4 GABRIEL FREIRE FORTES Apoio EAMSC 101625-8 BRENO SEGANTINI Eletroeletrônica EAMES 117763-3 MARLON FERREIRA BEZERRA Apoio EAMCE 106488-2 VÍTOR MOREIRA PEREIRA Eletroeletrônica EAMSC 111322-6 JÚLIO CESAR CARREIRA SIMPLICIO Mecânica EAMPE 113385-0 KAUAN BRADLEY DOS SANTOS BELO Apoio EAMCE 117650-0 VINICIUS RODRIGUES DUTRA Eletroeletrônica EAMES 106465-5 ANDERSON DOS SANTOS SILVA JÚNIOR Apoio EAMCE 114104-0 LUIS EDUARDO DE AQUINO FREITAS Mecânica EAMPE 111615-2 GABRIEL SAMPAIO CORRÊA Eletroeletrônica EAMPE 119876-8 RODRIGO LEÃO RAMOS Eletroeletrônica EAMSC 103949-2 WANTUIL VICTOR DOS SANTOS RICARDO Mecânica EAMCE 101964-3 CAIO DA SILVA MORAES Apoio EAMES 118258-0 BERNARDO DE ASSIS PINTO PEREZ OLIVEIRA Apoio EAMPE 102203-3 RENAN DAMASCENO BARBOSA Eletroeletrônica EAMPE 115727-0 RICHARD CARLOS FLOR Mecânica EAMPE 116508-5 GUSTAVO ROMANO DE ANCHIETA Mecânica EAMPE 103478-0 THAUAN LEITE MAGALHÃES SILVA Eletroeletrônica EAMES 113747-1 LAURO LOPES PENNA Apoio EAMES 109256-8 PEDRO HENRIQUE RAMOS DA SILVA Mecânica EAMPE 119037-9 GUILHERME SOUZA COUTO DOS SANTOS Apoio EAMCE 102156-7 GABRIEL LUIZ COSTA PERINI Mecânica EAMPE 115422-0 DANIEL HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS Apoio EAMES

101479-7 CAIO MAGALHAES ANTUNES DA SILVA Mecânica EAMES 108371-7 GUILHERME CLAYTON MACHARETTI PEREIRA Eletroeletrônica EAMPE 101034-0 ENZO IGLESIAS MARTINS BEZERRA Eletroeletrônica EAMES 105749-8 ANTÔNIO DIEGO DA SILVA LUCENA Eletroeletrônica EAMPE 109820-6 EDMUNDO ROSÁRIO PIRES Mecânica EAMPE 112153-3 JOÃO VICTOR CAVALCANTE RANGEL Eletroeletrônica EAMES 117576-9 GABRIEL SILVA DE CARVALHO Mecânica EAMPE 115684-0 LUIZ GUSTAVO FARIAS DE MEDEIROS Apoio EAMPE 101781-6 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA ROSA Eletroeletrônica EAMSC 112940-4 TIAGO DE OLIVEIRA FLAVIO Apoio EAMES 105886-1 NICOLAS RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA Mecânica EAMSC 103777-0 ARTHUR FERNANDO DE SOUSA E SOUZA Eletroeletrônica EAMCE 101409-2 PEDRO LUCAS OLIVEIRA MENDONÇA Mecânica EAMES 116015-3 ANTONIO EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES Mecânica EAMSC 118435-8 RAY DO NASCIMENTO LIMA Apoio EAMPE 108417-0 GABRIEL GOUVEIA GARCEZ Eletroeletrônica EAMSC 103956-4 PEDRO WAGNER BENEDITO DO NASCIMENTO ABRANTES Mecânica EAMPE 100974-4 ALEXSANDER MEDEIROS DE GODOY OLIVEIRA Mecânica EAMES 111212-7 JOÃO HENRIQUE DANTAS DE MENEZES Apoio EAMCE 111713-9 WILLIAN GABRIEL DE ALMEIDA DA PAIXÃO Eletroeletrônica EAMPE 104874-3 JOÃO PEDRO PEREIRA MOURA Eletroeletrônica EAMPE 101294-3 LUCAS SILVA RODRIGUES Eletroeletrônica EAMPE 100985-9 LUCAS MATHEUS DE ALBUQUERQUE MARQUES Eletroeletrônica EAMES 106080-6 JOÃO VITOR MANDUCA GUIMARÃES Mecânica EAMES 102570-1 KAUAN DOS SANTOS PEREIRA Eletroeletrônica EAMES 100263-0 RODRIGO ANDRADE MARIZ Apoio EAMPE 113123-0 FELIPE PORTILHO ANDRADE Eletroeletrônica EAMPE 119066-0 JOÃO VICTOR SILVA GUIMARÃES Mecânica EAMCE 103004-1 CHRISTOPHER DE SOUZA ANIBAL BORGES Mecânica EAMES 103218-6 RAFAEL ELIGER ALVES Mecânica EAMES 107181-2 PHELIPE LIMA BRANDÃO VEIGA Eletroeletrônica EAMSC 100532-1 JOÃO PEDRO MOREIRA Eletroeletrônica EAMPE 112177-9 JOÃO GABRIEL MONTEIRO LOPES Eletroeletrônica EAMSC 100656-0 DANIEL DA SILVA LIRA Apoio EAMCE 114602-8 GABRIEL PEREIRA VAZ Eletroeletrônica EAMPE 101802-6 JOÃO PAULO DO NASCIMENTO DOS SANTOS Mecânica EAMPE 118760-4 GUILHERME PLÍNIO DE SOUZA GONÇALVES Eletroeletrônica EAMPE 102892-9 BRENO SANTANA GUIMARÃES Apoio EAMES 115180-4 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA DIAS NASCIMENTO Apoio EAMES 110520-0 RENAN DOS SANTOS JORGE PACÍFICO Eletroeletrônica EAMES 115949-4 FRANCISCO RICKSON ALMEIDA DA SILVA Apoio EAMSC 109641-1 PEDRO SOUZA JUNIOR Eletroeletrônica EAMPE 109039-4 MÁRIO BARRETO DE FARIAS JÚNIOR Eletroeletrônica EAMPE 107005-1 PEDRO DE SOUZA BERGONZI Mecânica EAMSC 112991-4 MARCOS VINICIUS DE SOUZA DA SILVA Apoio EAMPE 117860-1 RENAN BARRETO DOS REIS Eletroeletrônica EAMSC 108372-5 GUILHERME DE SOUZA LIMA Mecânica EAMSC 116071-9 MARCELO HENRIQUE DA CAMARA LEMOS Eletroeletrônica EAMPE 112089-9 MAYCON DOUGLAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA Apoio EAMPE 109207-4 JOÃO MARCELO ANDRADE FONTES Apoio EAMPE 100075-8 CÉSAR AUGUSTO MARINS DE MORAIS Eletroeletrônica EAMSC 100773-0 DANIEL ALVIM DOS SANTOS Mecânica EAMES 114504-1 PEDRO LUCAS DA SILVA LOYOLLA Apoio EAMCE 105891-7 EDUARDO CUPTI DOS SANTOS SIQUEIRA Eletroeletrônica EAMPE 106291-6 JOAO VICTTOR DA SILVEIRA MELO E SOUZA Apoio EAMPE 107428-0 LUCAS DA SILVA LIMA Eletroeletrônica EAMPE 104127-7 ADRIAN DELFINO DOS SANTOS Eletroeletrônica EAMPE 115734-1 DEIVISSON DE LIMA LEÃO CAVALCANTE Mecânica EAMPE 110144-4 HIGOR DA SILVA FAIAL Apoio EAMES 108688-9 RONALDO BRITO DE SOUZA JÚNIOR Eletroeletrônica EAMPE 108068-0 JÚLIO CÉSAR DE SOUZA SIQUEIRA Apoio EAMES 105784-2 LUCAS NINO SANTOS GUTIERREZ Eletroeletrônica EAMCE 100361-7 RAFAEL VITÓRIO DE OLIVEIRA SILVA Apoio EAMCE 119859-0 GABRIEL FRIAS FERREIRA DE CARVALHO Apoio EAMES 100270-2 VICTOR FLÁVIO GOMES DA SILVA Eletroeletrônica EAMPE 103138-6 ARTHUR NEVES DE FARIAS MENDONÇA Mecânica EAMES 104362-7 MAURO NERI SANTOS Eletroeletrônica EAMCE 112529-4 JOÃO PEDRO SANTANA DOS ANJOS Apoio EAMSC 116065-5 KAUÃ CARDOSO INACIO DA SILVA Eletroeletrônica EAMPE 112798-6 BRUNO MELO DE SOUZA Apoio EAMSC 106322-2 MAYCON LOUZADA MEIRA Apoio EAMSC 100842-6 GUSTAVO JAQUES LOPES DOS SANTOS Eletroeletrônica EAMCE 111530-1 ANDREY PEREIRA DO NASCIMENTO Apoio EAMPE 115051-0 JORGE NATAN DE ARAUJO SANTOS Eletroeletrônica EAMPE 107764-0 ARTHUR JUBILADO DA SILVA ELIAS Eletroeletrônica EAMPE 113089-4 MARCO AURÉLIO DA SILVA CAMPOS Eletroeletrônica EAMCE 100434-5 CEZAR BARBOSA FERREIRA Eletroeletrônica EAMCE 114659-7 PEDRO GUILHERME EIRAS DE AZEVEDO SARDINHA Apoio EAMES 109538-0 DANIEL HORTA BARBOSA CARDOSO GOMES Mecânica EAMPE 109759-6 LUCAS DOS SANTOS COELHO Eletroeletrônica EAMSC 115636-5 LEANDRO DE ARAUJO MARQUES Mecânica EAMSC 102719-2 CAUÃ DOS SANTOS SOUZA Eletroeletrônica EAMPE 106407-3 RAFAEL LUIZ FREIRE Eletroeletrônica EAMPE 119829-0 JOÃO PEDRO RANDEL FALLER Apoio EAMPE 107850-4 JUAN DE SOUZA NASCIMENTO ARAUJO Apoio EAMES 114091-0 ENRICSON MARTINS VIEIRA Mecânica EAMPE 117559-0 VINÍCIUS MELO FONTES Eletroeletrônica EAMPE 119446-8 DAVI FERREIRA DE ALBUQUERQUE GARRITANO Mecânica EAMSC 107537-0 DAVI DA SILVA NASCIMENTO Eletroeletrônica EAMES 112656-1 LUIS FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA Apoio EAMCE 102487-2 WELLINGTON PATROCINIO MUNIZ Apoio EAMCE 107353-5 GUILHERME CORREA DAMASIO Eletroeletrônica EAMPE 115213-7 DAVI DE SOUSA CARVALHO RIBEIRO Eletroeletrônica EAMSC 112279-8 LUCAS QUEIROZ JORGE Mecânica EAMES 106421-7 GABRIEL DA SILVA MONTEIRO REIS Apoio EAMPE 102077-5 ARTHUR GAMA DOS SANTOS TRAJANO Apoio EAMSC 114159-3 BRENO ANDRADE DE SOUZA Eletroeletrônica EAMPE 106403-0 THALISSON PEREIRA TELES MEDEIROS Mecânica EAMSC 117893-5 LUCAS DE BARCELOS ENTRIELI MENDONÇA Eletroeletrônica EAMSC 104447-8 MIGUEL PONTES ALVES Eletroeletrônica EAMSC 107655-0 JOÃO PEDRO LAUREANO SILVA Apoio EAMSC 116267-7 RAFAEL VIANNA SOUZA Eletroeletrônica EAMPE 115754-4 VITOR HUGO SILVA CHAGAS Eletroeletrônica EAMES 108277-3 FELLIPE ABREU DE PAULA ARRUDA Apoio EAMES 107431-9 ARTHUR CEZAR BILLE DE OLIVEIRA QUARESMA Eletroeletrônica EAMSC 106456-7 THIAGO PEREIRA MOTA Eletroeletrônica EAMPE 100673-8 FELIPE LIMA DE OLIVEIRA Eletroeletrônica EAMPE 104401-3 RENAN MEDEIROS DE SOUZA ALMENDRO Mecânica EAMSC 101333-0 MAYCON LIMA CHAGAS Eletroeletrônica EAMPE 116214-0 BRYAN ALLISON QUADROS RUMÃO VIEIRA Eletroeletrônica EAMES 101808-5 ARTHUR DA CONCEIÇÃO ESCOSSIA Mecânica EAMCE 115989-0 NATHAN MORENO COELHO Eletroeletrônica EAMPE 103873-0 ALEXANDRE MONTEIRO CAVALCANTE Mecânica EAMSC 107309-2 EDUARDO DINIZ GOULART CERQUEIRA Mecânica EAMCE 108837-4 FRANCISCO SAMUEL COSTA MARTINS Eletroeletrônica EAMCE 108233-5 DAVI COSTA DOS SANTOS Apoio EAMES 111454-4 VICTOR EMANUEL BENTES TITO DE SALES Mecânica EAMCE 115778-0 EDSON ASSIS RABELLO FAISLON JUNIOR Mecânica EAMCE 113124-8 KAYKE PIRES DA CUNHA Apoio EAMSC 107820-5 MATHEUS VILANOVA DE OLIVEIRA Apoio EAMPE 101968-6 ADONIS EMANUEL DE LIMA SILVA Eletroeletrônica EAMPE 101774-4 IAN DA SILVA PAULA Apoio EAMCE 118766-3 FELIPE APOLINARIO DE OLIVEIRA Apoio EAMCE 111603-0 LUCAS NOBRE DOS SANTOS Eletroeletrônica EAMPE 110446-9 GUILHERME MELLO CALHEIROS Eletroeletrônica EAMSC 104216-5 GUILHERME DA SILVA SANTOS Eletroeletrônica EAMSC 113769-0 LUCAS LUIZ DA SILVA Eletroeletrônica EAMES 101458-6 JHONATAN LIMA DE OLIVEIRA Apoio EAMCE 102162-0 BRUNO CLEMENTE RAMOS Eletroeletrônica EAMES 105133-6 DANIEL PEREIRA PINHO Eletroeletrônica EAMES 101615-1 LEONARDO ANCHIETA DA SILVA Mecânica EAMES 100163-8 GUSTAVO ELIZEU CLARO Mecânica EAMES 116649-1 SAMUEL CARREIRO SOARES ROCHA Apoio EAMSC 100570-0 DANILO TORRES DO CANTO PEÇANHA Apoio EAMSC 112209-3 FABRÍCIO BAPTISTA DOS SANTOS Apoio EAMCE 114561-5 GUILHERME LOUIS COELHO GOMES Apoio EAMSC 109192-8 KLÉBERSON LUIZ SANTOS DE LIMA Mecânica EAMPE 112277-1 MARCUS VINÍCIUS DA CUNHA PEIXOTO Apoio EAMPE 110003-8 GUSTAVO MIGUEL DE FREITAS SANTOS Mecânica EAMSC 112062-9 EDUARDO DE ARAÚJO GOUVÊA DA COSTA MAIA Eletroeletrônica EAMES 117464-3 LUIS GUSTAVO GOMES ELIAS Apoio EAMCE 102611-4 PEDRO BARCELOS PESSOA Apoio EAMES 103820-3 LEANDRO DA SILVA RIBAS Mecânica EAMPE 119081-1 CARLOS EDUARDO BRAGA DANTAS Apoio EAMES 118694-3 THIAGO DE OLIVEIRA DONATO Eletroeletrônica EAMES 119511-0 AMAURI MARCELO DA FONSECA RIBEIRO JÚNIOR Apoio EAMES 109516-0 VICTOR HUGO DE PAULA SOUSA Eletroeletrônica EAMES 103491-5 JHERFFERSON RIBEIRO DE JESUS RODRIGUES Apoio EAMCE 112512-0 MATHEUS GOMES SILVA Apoio EAMCE 100968-0 MATHEUS DIAS DE ARAUJO Eletroeletrônica EAMPE 104003-9 FELIPE RIBEIRO OLIVEIRA DE ABREU Eletroeletrônica EAMSC 113669-8 YURI DE SÁ DA CUNHA Apoio EAMCE 109341-3 PEDRO ROBERTO PEPINO MUNIZ Eletroeletrônica EAMES 115061-7 MATHEUS DE CARVALHO DE OLIVEIRA Eletroeletrônica EAMSC 108724-0 MATEUS MONTEIRO GOES PEREIRA Mecânica EAMSC 101160-9 LUCAS ESPINDOLA BARROSO Apoio EAMCE 105487-9 MANUEL GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA Mecânica EAMSC 104377-4 ENZO VAZ SUAVE Mecânica EAMCE 108117-2 NYCOLAS HENRIQUE SANTEIRO VIEIRA Apoio EAMES 109003-6 JOSÉ LUCAS DA SILVA DE FREITAS Mecânica EAMSC 110385-3 JOÃO GUILHERME MEIRELLES DE SOUZA Eletroeletrônica EAMPE 109089-6 CARLOS FERNANDO DE PAULA CORRÊA Apoio EAMCE 100337-7 VINÍCIUS OLIVEIRA DA SILVA Apoio EAMCE 102578-7 KAUÃ DOS SANTOS SALUSTIANO Mecânica EAMCE 112980-0 JOSÉ FELIPE MEIRELLES ALVES Eletroeletrônica EAMSC 107077-2 CAIO CHAVES GUIMARAES Eletroeletrônica EAMCE 108268-5 JEZIEL SANTANA DA SILVA COSTA Eletroeletrônica EAMCE 103228-2 MATHEUS DE SOUZA VIDE Eletroeletrônica EAMES 109817-7 LEONARDO MARTINS LIMA DO NASCIMENTO Eletroeletrônica EAMSC 106258-8 ERICK TAVARES DALLIER Eletroeletrônica EAMES 114505-0 GABRIEL SOUZA DE DEUS FERREIRA Apoio EAMCE 110151-6 GUSTAVO CARVALHO DE SÁ Mecânica EAMES 105112-5 CAIO MATHEUS EVANGELISTA DE ARAÚJO Mecânica EAMCE 105729-5 IURI DIONIZIO DA SILVA LUCENA Apoio EAMCE 101064-9 CARLOS AUGUSTO ALMEIDA GOMES Mecânica EAMCE 119380-1 ANDERSON NASCIMENTO GOMES Mecânica EAMCE 113825-5 LUIZ GUSTAVO ARAÚJO DA SILVA Mecânica EAMPE 108631-0 FELIPE DE MEDEIROS QUEIROZ Mecânica EAMES 111727-8 LEANDRO DE VASCONCELOS CARDOSO Mecânica EAMCE 100372-1 LUCAS BARBOSA DE CARVALHO Eletroeletrônica EAMES 115475-7 ROGÉRIO ACLIPCIO DOS SANTOS SERAPHIM Apoio EAMES 110438-9 CAUÃ WERNECK ARAGÃO Apoio EAMCE 113593-5 JUAN RICARDO TEIXEIRA MIRANDA Apoio EAMES 112687-9 RAFFAEL HENRIQUE SIQUEIRA ASSIS Apoio EAMCE 105593-5 FILIPE MARQUES DA COSTA Apoio EAMCE 104307-0 GUILHERME DE OLIVERA GERALDO Mecânica EAMCE 115485-3 ENZO COSTA VIEIRA Mecânica EAMES 116990-8 RICHARD CAETANO DA SILVA Eletroeletrônica EAMCE 105036-8 MATHEUS DE BARROS LEAL Apoio EAMPE 101590-9 MATHEUS LUIZ JALES CAVALCANTE Apoio EAMCE 110314-0 HIAGO CARVALHO DA SILVA Eletroeletrônica EAMES 116771-8 SIDNEY FERREIRA DE SOUZA GONÇALVES Mecânica EAMCE 100414-2 FELIPY ANTONY DA SILVA LUCENA Mecânica EAMPE 106682-9 BRYAN SILVA QUEIROZ Eletroeletrônica EAMES 105090-7 ALEXIS MENEZES SAVALLA MARTINS Mecânica EAMPE 114968-3 ROGER GABRIEL AMARO DE OLIVEIRA Eletroeletrônica EAMCE 116719-5 JOÃO VICTOR FIGUEIREDO DA SILVA Apoio EAMES 110381-0 PEDRO SILVA CARVALHO LUCAS Eletroeletrônica EAMPE 105220-8 KELVEM MENDONÇA NAZARÉ Apoio EAMCE 107511-9 WELLINGTON LUIS DE FARIAS DOS SANTOS Eletroeletrônica EAMES 110671-2 LUCAS DE PABLO RODRIGUES FARIA Eletroeletrônica EAMPE 109706-0 RHUAN DE ALMEIDA DA SILVA ESTEVES Apoio EAMES 114035-5 LUIZ FERNANDO DAMASCENO DOS SANTOS FILHO Mecânica EAMCE 104461-1 LUIZ FELIPE SOARES SILVA Eletroeletrônica EAMES 103084-2 GUILHERME VIANNA BARBOSA Apoio EAMPE 114362-8 GEORGE DA COSTA CABRAL Mecânica EAMES 100859-0 JOÃO VITOR MIRANDA DE ANDRADE Apoio EAMCE 100383-6 FILIPE DE SOUZA RUFINO Mecânica EAMES 101577-3 LUCAS DE JESUS PANISSET FERNANDES Apoio EAMCE 104842-8 THIAGO MARTHO DOS SANTOS Eletroeletrônica EAMSC 109171-7 RICHARD MENDES DE ABREU CHAVES Mecânica EAMCE 117866-0 PEDRO HENRIQUE ALVES DANTAS Apoio EAMES 110821-6 JEAN DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES Eletroeletrônica EAMCE 104392-6 LÁZARO SANTOS DE SOUZA Eletroeletrônica EAMCE 106225-4 HYANDRE DE ANDRADE WARIS Eletroeletrônica EAMCE 111899-1 DIEGO ALBERTONI DE ANDRADE Mecânica EAMSC 103051-9 DIOGO EVANGELISTA DE SOUSA Apoio EAMES 108199-0 ALAN SEAN BARBOSA JERONIMO Apoio EAMCE 117931-3 MATHEUS PICCOLI DE SOUZA GOMES Mecânica EAMES 118692-7 LORHAN DE OLIVEIRA DA SILVA Apoio EAMES 116780-6 ROMARIO SANTANA FURTADO FILHO Mecânica EAMPE 114974-7 WALLACE CARLOS PEREIRA VÉRAS JUNIOR Apoio EAMES 103150-3 PAULO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA Mecânica EAMPE 100476-7 JOÃO VICTOR FERREIRA GREGORIO Eletroeletrônica EAMPE 101030-7 JEFTER WESLLEY SANTOS DA SILVA Apoio EAMCE 109710-7 THIAGO KUNZ MARIA Eletroeletrônica EAMSC 103031-6 ANTÔNIO JOSÉ MARTINS DE SOUZA Mecânica EAMES 102680-0 NATANAEL CARLOS DA SILVA Eletroeletrônica EAMCE 107914-4 OTÁVIO EIKE SOARES VALENTIM Eletroeletrônica EAMPE 116918-2 WALLACE WILLIAN DE OLIVEIRA LEMES Eletroeletrônica EAMCE 110715-0 TIAGO MONTEIRO SILVA Apoio EAMCE 105953-0 ERICK GONÇALVES DOS SANTOS Mecânica EAMES 107535-4 RÔMULO CARIELO DE ALBUQUERQUE SANTOS Mecânica EAMPE 112539-0 GUILHERME LOPES ANDRÉ Mecânica EAMPE 115788-6 LUCAS AUGUSTO COELHO FONSECA DOS SANTOS Eletroeletrônica EAMES 109178-4 DANILO CARDOZO ANDRADE RODRIGUES Apoio EAMCE 106551-9 THIAGO DOMINGOS DA COSTA DE BRITO Eletroeletrônica EAMES 101274-0 LUCAS KAUÃ FERREIRA FEITOSA Mecânica EAMPE 117544-3 VICTOR DE SOUZA CUSTÓDIO Eletroeletrônica EAMCE 101138-5 GABRIEL CASTRO DO VALE DIAS Apoio EAMES 100891-0 ITALO CONCEICAO SILVA Eletroeletrônica EAMES 109274-4 GABRIEL TARDEN NUNES Apoio EAMCE 105382-5 LUIZ FELIPE RIBEIRO ADÃO Mecânica EAMES 100622-8 ALEX JAIRO CABRAL DE PAULA Apoio EAMCE 115392-2 ELIAS DE SOUZA GOMES Mecânica EAMES 102047-6 BRAYAN DE LIRA OLIVEIRA Apoio EAMCE 110875-0 JOÃO LUIZ BECO DO NASCIMENTO Apoio EAMPE 116501-8 EDUARDO FELIPP MARQUES VIEIRA Apoio EAMCE 106999-0 MARCOS WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA Eletroeletrônica EAMCE 112017-8 LUÍS FELIPE LA FALCE OLIVEIRA Apoio EAMES 117178-4 NATTAN RICARDO DE BRITO BATISTA Eletroeletrônica EAMCE 103947-6 LEONARDO QUEIROZ NEGRÃO BARROS Eletroeletrônica EAMCE 103898-3 DIOGO PEREIRA TROTTI Mecânica EAMES 102855-8 YGOR MATEUS CAMARGO NOGUEIRA Eletroeletrônica EAMSC 103624-0 JONAS DA SILVA VASCONCELOS Mecânica EAMPE 109464-3 NATAN COSTA DE ANDRADE Apoio EAMPE 104033-8 LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA Apoio EAMCE 112466-2 JOÃO VITOR COSTA LOURENÇO Eletroeletrônica EAMES 108181-8 PEDRO HENRIQUE REIS DA SILVA Apoio EAMES 101830-9 SAMUEL FELIPPE DA SILVA NOGUEIRA Eletroeletrônica EAMES 115999-6 EMANUEL MESQUITA NOGUEIRA REGIS DE ARAÚJO Apoio EAMPE 112120-0 PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO CUNHA Eletroeletrônica EAMES 112757-2 LUCAS DE HOLLANDA NASCIMENTO ARAUJO Apoio EAMES 102337-8 CAUÃ SANTANA DE ARAUJO Apoio EAMES 108591-5 KAIQUE SUHETT DA SILVA RIBEIRO Eletroeletrônica EAMES 107237-2 JOÃO PEDRO ROCHA SILVA DE SOUZA Eletroeletrônica EAMES 110478-4 GABRIEL NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO Eletroeletrônica EAMCE 111630-4 DAVID DE ANDRADE COSTA Mecânica EAMES 116680-3 KAYKY VERINO DE ANDRADE Mecânica EAMCE

102813-6 LUIZ VINICIUS MENDES DA SILVA Mecânica EAMES 101468-2 DANIEL VITOR LEMOS BELIZARIO Mecânica EAMES 113610-2 DANIEL JORGE GONÇALVES VIEIRA Mecânica EAMES 110032-9 ÍCARO ÂNGELO DE LIMA VENÂNCIO Eletroeletrônica EAMES 102669-1 RYANDERSON NASCIMENTO ANDRADE Apoio EAMPE 119773-0 STANLEY DE SOUZA SILVA CARDOSO Eletroeletrônica EAMPE 110203-3 GUILHERME DA SILVA DE SOUSA Mecânica EAMES 100877-6 ANDRE RICARDO BARBOSA DA SILVA Mecânica EAMES 108666-0 VITOR COTTA VERHEYEN Eletroeletrônica EAMCE 104522-7 RENATO MACIEL DE OLIVEIRA MAIA Apoio EAMCE 114244-9 GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA GAMA Mecânica EAMCE 107140-9 CAIO FELIPE DA SILVA RIBEIRO Eletroeletrônica EAMES 104025-8 JOHN VITOR MOTA SOARES Apoio EAMPE 101103-5 KAWAN SILVA AMORIM Mecânica EAMES 112026-6 MURILO QUARTEZANI Eletroeletrônica EAMCE 108599-0 DANIEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES Mecânica EAMPE 103374-4 ANDRÉ FELIPE GAGLIARI SANTOS Eletroeletrônica EAMES 101073-7 DAVI MACEDO ABREU Eletroeletrônica EAMCE 118087-5 MATHEUS GONÇALVES FERREIRA DE ARAÚJO Mecânica EAMPE 110529-3 MATHEUS SANTOS NASCIMENTO Mecânica EAMES 103540-8 SERGIO DOS SANTOS CARLOS Mecânica EAMES 106309-7 VILOBALDO MIRALHA ALVES NETO Eletroeletrônica EAMPE 104841-0 THALLES AUGUSTO DA SILVA Eletroeletrônica EAMES 113742-0 MARCELO DOS SANTOS LIMA Eletroeletrônica EAMES 108197-3 LUAN HENRIQUE MAURICIANA DA SILVA Eletroeletrônica EAMPE 101012-0 CARLOS ROBERTO BARBOSA PINHEIRO FILHO Mecânica EAMPE 107300-9 KAUAN DE PAULA BUENO Eletroeletrônica EAMES 101434-0 ARTHUR MOREIRA DE ABRANTES Mecânica EAMCE 106389-8 VITOR HUGO GOUVEA RODRIGUES Eletroeletrônica EAMES 116845-4 LEONARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO Eletroeletrônica EAMES 106482-3 WESLEY SANTOS CONCEIÇÃO Eletroeletrônica EAMES 118106-9 ROBSON VIEIRA DA SILVA JÚNIOR Eletroeletrônica EAMES 112133-0 GUSTAVO GUIMARÃES TORRES DA SILVA Mecânica EAMES 114805-8 CARLOS EDUARDO DE SOUZA GONDIN Apoio EAMPE 109118-6 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MARTINS Apoio EAMPE 116428-5 JOÃO VITOR TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVEIRA Apoio EAMCE 120068-8 JOÃO VITOR MORAIS CABRAL Eletroeletrônica EAMES 112374-0 LUIZ PAULO SOUZA DE MEDEIROS Eletroeletrônica EAMES 103519-2 MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA Mecânica EAMES 102190-3 GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA Apoio EAMCE 102120-9 FERNANDO DAVI ARAUJO COSTA Eletroeletrônica EAMSC 109603-2 HERBERT FREITAS DE AGUIAR CAMPOS Apoio EAMCE 107598-7 CAETANO JACAUNA SILVA DA LUZ Eletroeletrônica EAMES 100021-3 GABRIEL CARDOSO DE BRITO Apoio EAMCE 102309-5 CARLOS EDUARDO ELISIÁRIO SILVA Mecânica EAMES 101677-6 VITOR MARCELO GUIMARÃES GOMES Mecânica EAMSC 106490-3 WAGNER PEREZ VERISSIMO JUNIOR Mecânica EAMSC 107098-3 ELTON CANDIDO SAFFE DE ANDRADE Mecânica EAMSC 112584-1 LUAN SANTOS DE BRITO Eletroeletrônica EAMES 113149-1 FÁBIO AUGUSTO DIAS MENEZES FILHO Eletroeletrônica EAMPE 113711-3 JOÃO VICTOR MONTENEGRO Eletroeletrônica EAMES 103294-4 KAUAN MARQUESINE PROCACI Mecânica EAMCE 100728-0 RAUL SILVA DE VASCONCELOS CARVALHO Apoio EAMCE 109496-9 DIOGO DE OLIVEIRA GOMES Eletroeletrônica EAMPE 101665-3 JOAO VICTOR DE ASSIS SANTANA Mecânica EAMPE 101784-0 NATHAN PEREIRA BARBOSA Mecânica EAMPE 115293-8 ALEXANDERSSON VITOR TAVARES CAPUCHO Mecânica EAMPE 110150-8 IVES DE ARAÚJO MARTINS JUNIOR Eletroeletrônica EAMCE 109966-3 WENDEL MONTEIRO DA SILVA Eletroeletrônica EAMPE 113739-1 PAULO RICARDO CRESCENCIO GOMES Apoio EAMCE 107834-4 GABRIEL JOSÉ SILVA FALCÃO VIANA Apoio EAMPE 112088-0 GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS LOPES Mecânica EAMPE 107832-8 AFONSO MARIA PRADO PESSOA Eletroeletrônica EAMPE 117457-1 RIANN NASCIMENTO DOS SANTOS SABINO Eletroeletrônica EAMCE 108090-3 MATHEUS CRAVEIRO BRITES Mecânica EAMCE 104710-0 MARLLON DOS SANTOS FERREIRA Apoio EAMCE 102027-3 ALISSON GONÇALVES DE OLIVEIRA Apoio EAMCE 112308-8 BRYAN PETTERSON BEZERRA RIBEIRO Apoio EAMPE 109273-6 IVAN SANDRO GOMES VIEIRA NOBREGA Apoio EAMPE 101510-8 DAVI SANT’ANNA DOS SANTOS Mecânica EAMPE 107484-5 NÍCOLAS BATISTA DE SANTANA Mecânica EAMSC 112265-9 GABRIEL MARTINS FERNANDES DE SOUZA Mecânica EAMCE 113039-2 CHRISTOPHER LUCIVALDO FELIX MARTINS Apoio EAMPE 118045-3 ROMEU CARNEIRO FALCK CAVALCANTE Eletroeletrônica EAMPE 111052-7 VICTOR HUGO SOUZA DE MOURA Eletroeletrônica EAMES 119550-8 ALOISIO ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR Apoio EAMCE 104948-0 RENAN PALMEIRA DOS SANTOS PEREIRA Mecânica EAMPE 112710-0 PATRICK OLIVEIRA DA SILVA Eletroeletrônica EAMCE 105699-7 NICOLAS DE ALMEIDA SUÁREZ Eletroeletrônica EAMCE 100307-8 LUIZ FELIPE DE SA SILVA Mecânica EAMPE 114907-7 JOÃO PEDRO ANTUNES MOURA Apoio EAMCE 119650-0 ALEXSANDER DA ROCHA SOARES Eletroeletrônica EAMCE 116394-4 CAIO BRENO JACOBINA SANTOS Apoio EAMCE 117716-6 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA Eletroeletrônica EAMPE 114138-2 ANTONY PASSOS DA SILVA Eletroeletrônica EAMPE 103959-9 LUCAS CANDIDO DUARTE REGO Apoio EAMPE 118991-7 JOÃO VICTOR SANTOS MAIA DE PAIVA Apoio EAMCE 101005-9 GABRIEL GONÇALVES PEREIRA Mecânica EAMCE 118366-2 FILLIPE ANDRÉ GANDRA DE SOUZA Mecânica EAMPE 105905-5 YAN DE OLIVEIRA MAGANHA Eletroeletrônica EAMCE 119849-3 MAXWEL DE SOUZA DA SILVA Apoio EAMPE 106998-2 JOÃO MAX SOUZA PACHECO Apoio EAMPE 110068-7 PEDRO ANTÔNIO DE LIMA DE MENDONÇA Eletroeletrônica EAMCE 103708-3 GUSTAVO DE CARVALHO ALVES Mecânica EAMES 101058-5 MISAEL ANJOS DE AZEVEDO Eletroeletrônica EAMCE 103626-7 ROBSON DA SILVA BASTOS Mecânica EAMCE 119010-9 JULIO CESAR DOS SANTOS DO COUTO Eletroeletrônica EAMPE 103397-1 ALEXANDRE FAIAD CAGIDE Apoio EAMPE 112992-2 AUGUSTO RUDINEI DE ABREU Mecânica EAMSC 104575-3 ADRIEL JORDÃO RODRIGUES DE SOUZA Eletroeletrônica EAMCE 102494-4 MATHEUS NUNES DE SALLES EVANGELISTA Mecânica EAMPE 108773-4 VINÍCIUS MONTEIRO DOS REIS BRAVO Apoio EAMPE 107715-7 KAUÃ ANTUNES FIORAVANTE BASTOS Mecânica EAMSC 104724-9 GUILHERME SCHLUCKEBIER GUINA LIMA Eletroeletrônica EAMCE 104764-4 WILLIAM BEZERRA CARVALHO Eletroeletrônica EAMCE 115626-9 JOÃO VITOR SOUZA DUQUE Mecânica EAMPE 105099-0 MATHEUS LIEFKE DE OLIVEIRA PEREIRA Eletroeletrônica EAMCE 111259-0 KAUÃ ROLIM LINS Eletroeletrônica EAMPE 100572-7 PAULO VITOR OLIVEIRA DE SOUZA Apoio EAMPE 113162-7 RYAN SONDERMANN LIMA SOUSA Eletroeletrônica EAMPE 103633-9 THALES COSTA GALIZA DA ROCHA Mecânica EAMPE 110426-6 SÉRGIO PAULO DE QUEIROZ SILVEIRA Eletroeletrônica EAMPE 111113-2 URI DE OLIVEIRA MAGANHA Eletroeletrônica EAMCE 109488-9 KAUÊR FERREIRA MARTINS Mecânica EAMPE 100775-7 JOAO VICTOR LEITE SOUZA Eletroeletrônica EAMPE 111006-8 LUIS FELIPE RODRIGUES SAMPAIO Mecânica EAMPE 111397-1 GABRIEL MOURA DA SILVA Eletroeletrônica EAMPE 109070-6 ENZO LEITE DA SILVA Eletroeletrônica EAMCE 105743-9 ATAIDE TELES SILVA Eletroeletrônica EAMPE 111237-0 JEAN LUCAS FERNANDES MARTINS Eletroeletrônica EAMPE 114808-2 GUSTAVO MAGNUS CONCEIÇAO NEVES Eletroeletrônica EAMPE 100112-8 LUIZ EDUARDO MACIEL SAMPAIO Eletroeletrônica EAMCE 101320-9 KAIO MICHEL BORGES FREITAS Mecânica EAMPE 114279-9 ÉRICK BRYAN ALVES GOMES Mecânica EAMPE 104372-3 ALEX JUNIOR DE RESENDE COSTA DE OLIVEIRA Eletroeletrônica EAMPE 102762-7 JUAN GOUVEIA ANDRADE COUTINHO Mecânica EAMPE Reservas 105162-7 ANTHONI FREITAS DE SOUZA 107554-9 GUILHERME DOS SANTOS BORGES 103278-4 JOÃO VICTOR SIQUEIRA DA SILVA 105576-7 ARTHUR VENTURA BEZERRA DE LIMA 102988-4 GUILHERME LEAL FALEIRO 109599-6 PETERSON GUIMARÃES DO NASCIMENTO 110357-0 MATHEUS LEANDRO PONE GUIMARÃES 101290-0 KAIKY DA SILVEIRA GOMES 118002-3 JOÃO PEDRO DOS SANTOS SILVA 109935-6 VINÍCIUS MARQUES DE SOUZA 104901-7 ALEXANDRE DA SILVA GOMES 109091-7 VITOR SOARES DE MOURA FERREIRA 116644-0 EMANUEL AMORIM VELASCO 105853-8 DIOGO OLIVEIRA RIBAS SANTANA 106475-1 FELIPE DE SOUZA MORENO 110698-2 GABRIEL SILVA SOARES 113868-5 JOÃO PEDRO CANDIDO DE SOUZA SILVA 106360-1 FELIPE WINAND ROCHA LIMA 115767-5 GUILHERME SEIXAS MELLO BARROS ROSA 105123-0 JOÃO MARCELO ARLEU JUCÁ 102294-9 KAIKE LIMA DE OLIVEIRA FONSECA 111918-5 CARLOS EDUARDO JULIO DA COSTA 102013-4 MATHEUS DE VASCONCELOS PINHEIRO 110630-9 MARCELO PEREIRA BARROS 115178-3 ALLAN FERNANDES MESQUITA 104045-0 PEDRO DE MIRANDA MAIA 104566-5 FELIPE CRUZ SHINZATO 110080-4 NICOLAS MOREIRA SOUZA 100834-6 BRUNO LUCAS PEIXOTO DA SILVA 109193-6 YAN OLIVEIRA DOS SANTOS 114554-3 MARCOS MACHADO FERNANDEZ JÚNIOR

a) Candidatos do sexo feminino: 48 vagas, sendo 10 vagas reservadas para candidatos negros:

Titulares Inscrição Nome Área Profissional EAM 110244-7 CASSIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA Apoio EAMSC 101365-5 LAYLA IZABEL GONÇALVES LISBOA Apoio EAMSC 100879-2 LIZANDRA VASCONCELLOS DA CRUZ Mecânica EAMSC 106349-2 IGARA CARDOSO DE SOUZA Apoio EAMSC 112542-0 RAISSA PEREIRA RAMOS LIMA Eletroeletrônica EAMSC 100850-6 REBECA OLIVEIRA E SILVA Eletroeletrônica EAMSC 117090-9 KELLY VICTÓRIA GOMES DE OLIVEIRA Apoio EAMSC 102798-5 CAROLINA RAMOS MUROS GOMES Apoio EAMSC 116294-1 GABRIELA DE MELO GOMES Eletroeletrônica EAMSC 114333-7 CAMILA OLIVEIRA PEQUENO LOPES Mecânica EAMSC 116388-0 HAUANY CASTRO DELANY DE SOUZA Apoio EAMSC 100671-1 DEISE PINTO MARTINS Eletroeletrônica EAMSC 115198-6 CAMILLA VITÓRIA DE MATTOS CARDOSO Mecânica EAMSC 110284-2 VITÓRIA MATIAS DA SILVA Eletroeletrônica EAMSC 113339-0 BEATRIZ FERNANDA BERTO Mecânica EAMSC 117957-5 MARIA EDUARDA DE SOUSA RICCI Apoio EAMSC 107821-3 LETÍCIA GOMES DE FIGUEIREDO Apoio EAMSC 103445-6 EDUARDA VICTÓRIA HUNGARA NASCIMENTO Apoio EAMSC 100274-5 KÍVIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO Apoio EAMSC 105534-5 GABRIELE MARTINS SANTOS DO VALE Mecânica EAMSC 116307-1 REBECA VITÓRIA DO NASCIMENTO BARCELLOS Apoio EAMSC 119148-6 ISABEL CRISTINA DA MOTA FEITEIRA Apoio EAMSC 117392-3 RAFAELA DE MELO GOMES Eletroeletrônica EAMSC 104821-7 GABRIELA GUARISCO BARRETO Apoio EAMSC 108689-7 ELISA BARRETO BERINGUY Eletroeletrônica EAMSC 108439-0 FERNANDA DOS SANTOS DE LIMA Apoio EAMSC 107547-7 FABIANA OLIVEIRA DA HORA SILVA Eletroeletrônica EAMSC 117494-2 EVELYN CAMILY PEREZ MATTOS FERREIRA Apoio EAMSC 118548-1 GABRIELY SOUSA MARQUES QUIXABA Apoio EAMSC 118824-4 LAÍS DE OLIVEIRA MARTINS Eletroeletrônica EAMSC 112166-4 JULIA DA SILVA QUINTANILHA FORTES Apoio EAMSC 115694-7 GEOVANA DA SILVEIRA SILVA Mecânica EAMSC 107080-1 LUDMILLA COSTA PERES Mecânica EAMSC 111659-0 EMILLY LAURIANO SILVA Eletroeletrônica EAMSC 106237-7 FABIANA OLIVEIRA DA COSTA Eletroeletrônica EAMSC 107841-6 CAROLINA VICTÓRIA DE SOUZA ASSUMPÇÃO Eletroeletrônica EAMSC 101535-1 THAYNÁ SILVEIRA SOARES COSTA Eletroeletrônica EAMSC 118441-1 JÚLIA ALVES DE CARVALHO Mecânica EAMSC 115938-0 HYANKA KAROLYNY LIMA DA SILVA ALEXANDRE Eletroeletrônica EAMSC 111403-4 LÍVIA COUTINHO SILVA Eletroeletrônica EAMSC 110267-4 LARISSA NEVES SANTIAGO Mecânica EAMSC 106243-0 LARISSA PACHECO AFONSO DE ALMEIDA Eletroeletrônica EAMSC 116088-2 BIANE FIGUEIREDO PINUDO GOMES Mecânica EAMSC 115600-7 AISHA ARUANDA RIBEIRO GONÇALVES Mecânica EAMSC 101846-4 PAMELLA DE OLIVEIRA PAULA Eletroeletrônica EAMSC 100862-9 ANA CRISTINA GALVÃO CORRÊA Eletroeletrônica EAMSC 112653-7 LORENA BORGES GOMES Mecânica EAMSC 100867-0 MAÍRA ANTÔNIO DA SILVA Eletroeletrônica EAMSC Reservas 104773-2 JÚLIA SIMÕES DOS SANTOS 104696-7 ANNA CARLA AZEVEDO MORAES PIRES 108651-2 LETÍCIA CASTANHA MARQUES DE RESENDE 100466-0 LETÍCIA GAMA DA SILVA DE ALMEIDA 102897-0 KEVELLIN ARIANA GOMES RODRIGUES 103261-0 ANA BEATRIZ MAGALHAES FILADELFO 111308-2 CAROLINA COUTINHO DE BRITO MACHADO 109423-0 LARISSA COSTA DIAS 100126-7 CAMILA DE SOUZA BARBEDO 117606-7 CAMILLY SANTANA AVILA 120365-1 THAIS MIKAELLY DE SANTANA SILVA 105242-7 EMANUELLA SANTOS DE SOUZA 104450-7 ANA CAROLINE DO ROSARIO LEITE 114334-5 GIULIA DUTRA TARANTO VASCONCELLOS 105540-9 JULIANA MARY COSTA DUTRA 102931-5 LÍDIA MÍSIA DO NASCIMENTO SILVA 107442-3 BRUNA KELLY DA SILVA MONTEIRO 102927-8 MELLISIA ARAUJO BRANDÃO 109727-0 AGATHA DE SOUZA TRINDADE LARANJEIRA 100315-8 ISADHORA SILVA DE MORAIS 103012-1 MARIAH FERNANDA FABRICIO MOUTINHO

2 – DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 – A validade do Concurso Público expira em 30/01/2023.

CAPITÃO DE MAR E GUERRA ALVARO VALENTIM LEMOS

Diretor