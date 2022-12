SERÁ QUE DÁ PRA COMPRAR? preços dos produtos da ceia de Natal podem variar de 10,48% até 166,94% em Rio Branco, mostra levantamento inédito do Governo do Acre

Group of unrecognizable people toasting with wine during Thanksgiving dinner at dining table.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) por meio do Departamento de Estudos, Pesquisas e Indicadores (DEEPI), realizou entre os dias 6 e 7 de dezembro pesquisa de preço dos principais produtos utilizados na ceia de Natal dos acreanos.

O objetivo da pesquisa é informar o consumidor sobre os preços médios desses produtos, permitindo assim que os resultados sejam utilizados pela população como referência para a realização das suas compras da ceia de natal.

A pesquisa foi realizada em nove estabelecimentos comerciais distribuídos nos principais bairros de Rio Branco, que representam os maiores supermercados e redes atacadistas da capital.

A constatação é que há variação em termos percentuais de 10,48% até 166,94% no valor da cesta natalina. O item que

apresentou a menor variação foi o óleo de soja e a maior o champignon.

Foram selecionados 45 produtos, considerados como os mais consumidos no período do Natal, divididos em seis categorias: alimentação (16 itens); carnes (9 itens); frios (03 itens); frutas (9 itens); frutas em calda (4 itens) e bebidas (4 itens).

“Vale ressaltar que a pesquisa abrangeu um conjunto maior de produtos daqueles presentes nas cestas ou kits natalinos vendidos já montados, possibilitando que o consumidor tenha conhecimento dos preços de produtos que porventura não estão presentes nas referidas cestas ou kits”, explica a Seplag.

Além disso, os preços dos principais produtos para a ceia de Natal, referem-se os dias de realização da pesquisa, portanto, os valores dos itens estão sujeitos a alterações.

Os produtos alimentícios com maiores diferenças, entre maior e menor preço, foram: champignons, que apresentou variação de 166,9%, sendo encontrado de R$ 5,99 por até R$ 15,99; na sequência azeitona preta (sem caroço), encontrada por R$ 4,49 a até R$ 10,99, uma variação de 142,76%; azeitona preta (com caroço), com variação de 120,2%, por R$ 4,99 a até R$ 10,99; panetone de chocolate e panetone de frutas cristalizadas, ambos com variação de 110,92%, por R$ 10,90 a até R$ 22,99.

Já os produtos com destaque para a menor variação de preço foram: óleo de soja (10,5%), podendo ser encontrado por R$ 8,59 a até R$ 9,49; leite condensado.

Em breve mais informações sobre a pesquisa.