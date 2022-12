Quase metade das empresas abriram novos postos de emprego com carteira assinada nos últimos seis meses em Rio Branco, diz Fecomércio

Ao menos 49% dos empresários contrataram nos últimos seis meses, segundo informações de pesquisa realizada pela Fecomércio do Acre em parceria com o DataControl, no último dia 12 de dezembro, junto a 102 empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Ainda segundo o levantamento, o restante, de 51%, admitiu não ter contratado no período.

Conforme o levantamento, 64,7% dos entrevistados afirmaram concordar que a atividade informal tem crescido no mercado de Rio Branco; 27,5% disseram discordar; enquanto outros 7,8% não se manifestaram.

Os dados da pesquisa indicam que há exigência, por parte dos contratantes, de ensino médio. Para outros 40,2%, não há exigência quanto ao grau de escolaridade, de modo que depende da atividade a ser desenvolvida. Aquelas consideradas braçais, sem a necessidade de conhecimento, não exigem escolaridade, tal qual a indústria da construção civil e empresas de asseio e conservação. As que exigem o nível médio (52,9%) são aquelas que contratam para serviços administrativos e de apoio, como escritórios de contabilidade, distribuidoras de produtos alimentícios entre outras; outros 3,9% afirmaram exigir ensino fundamental e, 2,9%, ensino superior.

Em relação ao gênero para emprego, 30,4% dos empresários admitiram alguma exigência conforme a função a demandar mão-de-obra. Outros 69,6% não se manifestaram quanto à distinção. Já no que diz respeito às faixas etárias, 34,3% dos empresários de Rio Branco se mostram indiferentes; porém, 18,6% afirmaram preferência por idades entre 30 a 45 anos; 2,0%, de 60 anos ou mais.

A pesquisa abordou também os motivos comuns para a demissão de pessoal. Neste aspecto, 61,8% dos empresários reforçaram os pedidos espontâneos dos empregados, enquanto outros 22,5% admitiram ser comum a “justa causa”; 15,7% disseram demitir mesmo sem “justa causa”.

Quanto à perspectiva do empresário do comércio de Rio Branco para o tempo em que a oferta de emprego se iguale à procura, 24,5% estimaram um prazo de dois a três anos; outros 26,5% (mais otimistas) admitiram prazo estimado de até dois anos. O estudo destacou ainda que 12,7% dos empresários afirmaram que o desemprego “zeraria” num tempo de três a quatro anos; e 19,6%, depois de cinco anos.

Para tanto, 52,9% dos empresários sugeriram que a pessoa desempregada, quando à procura de emprego, se mostre “proativa e flexível”, assim como, outros 25,5% entenderam que o demandante por emprego deve otimizar a respectiva qualificação.

No que diz respeito à organização e controle das atividades econômicas do comércio de Rio Branco, 87,3% dos empresários de Rio Branco asseguraram trabalhar com planos definidos para o crescimento de vendas no semestre vigente. No caso do mercado de Rio Branco, não é diferente, conforme admitido por 64,7% dos empresários contra 27,5%, que afirmaram contrariamente. Outros 7,8% não se manifestaram a respeito.