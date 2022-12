Avançando na 2a fase da Alameda das Águas, em Mâncio Lima

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), reuniu-se com a Prefeitura de Mâncio Lima e a Associação dos Municípios do Acre (Amac) nesta sexta-feira, 16, para tratar sobre o projeto da segunda etapa do convênio de construção do Complexo Alameda das Águas, bem como a conclusão dos serviços da primeira fase, visando realizar melhorias na infraestrutura da avenida para receber grandes eventos culturais.

A população receberá um espaço público modernizado e reestruturado, com melhorias na pista e instalações sanitárias, portal de entrada e áreas destinadas a restaurantes, também arquibancadas com acesso para cadeirantes. Os investimentos iniciais foram em torno de R$ 4 milhões, oriundos de recursos próprios do Estado.

“As obras da primeira etapa da Alameda das Águas estão a todo vapor, com previsão para inaugurar em fevereiro, valorizando o grande evento que é o Carnaval no município. A segunda etapa complementa todo esse complexo, voltado para o turismo da região”, explicou o chefe do Departamento de Convênios da Seinfra, Esterferson Rocha.

O projeto, elaborado pela Amac, foi aprovado pela Seinfra e pela Prefeitura de Mâncio Lima. De acordo com o coordenador executivo da Amac, Marcos Lucena, a construção da Alameda das Águas proporciona benefícios ao Vale do Juruá. “É uma das maiores obras do município, e vai atrair turismo e negócios para a região”, ressaltou.