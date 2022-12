Policiais apreendem arma de fogo, dinheiro e capturam foragido

—Assessoria de Comunicação da PMAC—

Uma ação envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil e Grupo especial de fronteira (Gefron), resultou na captura de uma foragida da justiça, apreensão de um menor, arma de fogo e dinheiro, no sábado, 17, em Senador Guiomard.

Durante patrulhamento as equipes policiais avistaram o menor que estava com um volume aparente na cintura, após abordagem foi encontrada uma arma de fogo (tipo Garrincha) e munições em seu bolso, os militares perguntaram onde o menor residia e foram levados ao local, ao chegar encontraram uma mulher que tentou fugir e foi capturada, em averiguação os militares constataram ser foragida do sistema prisional.

No local os policiais encontraram pequena quantidade de entorpecentes, 3.100,00 reais, em espécie, relógios e celulares sem procedência comprovada e um carregador de pistola calibre 9mm.

Os policiais encaminharam os envolvidos á delegacia, juntamente com todo o ilícito apreendido na ocorrência para que fossem tomadas as medidas cabiveis ao caso.