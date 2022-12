Emprego no setor primário do Acre cresce 10,5% em dois anos

Conforme dados do IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua trimestral, no terceiro trimestre de 2020 o setor primário acreano ocupava 38 mil pessoas no Acre.

Quatro anos depois, no terceiro trimestre de 2022, o número de ocupados no setor chegou a 42 mil pessoas. Representando um aumento de 10,5% no período.

Os empregos no setor agropecuário cresceram 6,1% em dois anos, saindo de 3.546 postos para 3.76’1 entre 2020 e 2022 , segundo os dados do Ministério do Trabalho. Os números tem como referência o mês de outubro.