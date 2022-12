PM entrega mais de mil sacolões a famílias carentes de Rio Branco

-Assessoria de Comunicação da PMAC–

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Curso de Formação de Soldados (CFSd 2022) realizou na manhã deste sábado, 17, a entrega de mais de mil sacolões a famílias carentes de Rio Branco. Os bairros escolhidos foram Cidade do Povo, Belo Jardim, Tancredo Neves e Defesa Civil, além de atender o pedido de projetos sociais da capital.

A ideia da arrecadação dos donativos surgiu da coordenação do CFSd, propôs aos seis pelotões de alunos soldados, que imediatamente toparam a proposta. Os novos militares entraram para valer na ação e participaram de todo processo desde a arrecadação, divisão, seleção e também na entrega dos sacolões.

Ingrid Maia, aluna soldado da PMAC, desde cedo já está aprendendo o verdadeiro espírito de proteção à comunidade da corporação. “Nos empenhamos em arrecadar o máximo possível para ajudar as comunidades e proporcionar um natal diferente a algumas famílias, com uma mesa cheia e uma ceia farta”, disse a jovem militar.

Cleiciane da Silva, moradora do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, estava na fila para ser uma das agraciadas com uma cesta básica. Em poucas palavras, ela agradeceu a corporação estadual. “Essa ação da Polícia Militar vai ajudar e muito a minha família, meu lar, então muito obrigado”, disse a moradora.