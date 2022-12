Com Senac, Prefeitura de Rio Branco formou mais de 350 em 2022

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Senac com intermédio do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), entregou na tarde dessa quarta-feira (14), 51 certificados profissionalizantes nas áreas de corte de cabelo masculino, corte e modelagem de cabelo feminino, design de sobrancelha e limpeza de pele.

Os três cursos foram realizados na Casa Rosa Mulher e no Centro da Juventude, ambas no bairro Cidade Nova, com o objetivo de incluir jovens no mercado de trabalho oportunizando a geração de renda, que é uma das prioridades da gestão.

Esse é o terceiro grupo a receber certificados, finalizando o ano de 2022 com 350 pessoas qualificadas por meio da parceria da prefeitura e Senac.

Marfisa Galvão, vice-prefeita e secretária da SASDH, fortaleceu que a gestão pública precisa garantir os direitos humanos e que a atual gestão se preocupa em proporcionar essas garantias.

“Nós estamos fazendo nossa obrigação e as políticas públicas precisam ser feitas. Esse é o início de muitos cursos que ainda iremos trazer para enriquecer o currículo e poder ficar de igual para igual com qualquer outra pessoa que também disputa a vaga.”

Para o ano de 2023 as parcerias serão renovadas, proporcionando cursos nas áreas de tecnologia, administrativa e beleza, a serem realizados nas unidades de atendimento da SASDH.

“A educação transforma e para o próximo ano vamos continuar trazendo mais cursos em todas as nossas unidades da secretaria, com o objetivo de levar o programa Acessuas em lugares que ainda não conseguimos alcançar”, complementa Ivan Ferreira, diretor de Planejamento Social e Operacional.

Socorro Gabriel, representante do Senac, comentou que as parcerias não podem deixar de existir e que devem ser fortalecidas, para que as pessoas que precisam, possam ter oportunidade.

“Nossos agradecimentos à prefeitura por essa parceria. Precisamos dela para que todas as pessoas possam ter acesso e é dando as mãos que alcançamos aos que realmente precisam de uma oportunidade”, disse.

“Estamos aqui para promover as políticas públicas e estamos articulando para que isso aconteça. E hoje estão saindo daqui, pessoas qualificadas e preparadas para desempenhar seus próprios empreendimentos ou entrar no mercado de trabalho”, disse Rila Freze, diretora de Direitos Humanos da SASDH.