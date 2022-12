A última edição do Energisa na Comunidade de 2022 ocorre neste sábado, 17 de dezembro, simultaneamente em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul. Nas duas localidades serão oferecidos os serviços de troca de lâmpadas, inscrição na Tarifa Social, cadastro para troca de geladeira, emissão da 2ª via de fatura, dicas de segurança e de redução de consumo.

Em Cruzeiro do Sul, os atendimentos serão realizados, das 8h às 14h, na agência da Energisa, localizada na Avenida 15 de Novembro, n° 152, Centro. Já em Rio Branco o evento ocorre no estacionamento do Via Verde Shopping, das 10h às 19h. Além disso, na Capital, será oferecido o serviço de corte de cabelo para adultos e crianças.

De 2019 a 2022 foram realizadas 28 edições do Energisa na Comunidade em vários municípios do Acre, somente este ano foram 17 edições.

Durante o evento, serão oferecidas condições especiais de negociação. O coordenador comercial da Energisa, Alan Morais, ressalta que a empresa quer facilitar a vida dos clientes e está analisando a situação de cada um para chegar na melhor negociação possível.

“Essas condições especiais serão oferecidas apenas durante o evento. Por isso, estamos convidando todos nossos clientes! Basta apresentar os documentos pessoais e uma conta de energia que vamos fazer a melhor negociação possível”, destaca Alan Morais.

Com as contas em dia, o cliente também pode realizar o cadastro para a troca de geladeira, além da substituição de lâmpadas.

Para ter acesso às substituições de equipamentos, o cliente precisa estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), ser beneficiário de algum programa do Governo Federal, estar conectado à rede de energia e possuir os respectivos equipamentos para serem substituídos.

No caso das lâmpadas, basta que o cliente leve até cinco unidades incandescentes ou fluorescentes para serem trocadas por lâmpadas de LED, com o objetivo de economizar mais energia. Também devem apresentar uma conta de energia para identificação.

O coordenador de Atendimento da Energisa, Marcos Ribeiro, destaca a aproximação da empresa com os clientes. “Mesmo que os serviços estejam disponíveis nos canais digitais, muitas pessoas preferem resolver ou tirar as dúvidas pessoalmente. E essa ação garante a oportunidade de ter um atendimento presencial, ficando mais perto e mais fácil para os moradores dessas regiões”.

Endereços do Energisa na Comunidade

Cruzeiro do Sul: Agência de Atendimento – Av. 15 de Novembro, nº 152 – Centro, das 8h às 14h

Rio Branco: Estacionamento do Via Verde Shopping, das 10h às 19h