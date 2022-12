Operação apreende mais de 400 kg de carne suspeita em Tarauacá

Mais de 400 kg de carne clandestina foram apreendidos nesta quinta-feira no município de Tarauacá, durante uma operação do Ministério Público do Acre, através da Promotoria Cível e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), envolvendo também a Vigilância Sanitária Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

A finalidade da ação foi apurar denúncias recebidas pelo MPAC em procedimento instaurado, quanto à origem da carne, bem como o seu acondicionamento e a regularidade dos alvarás de funcionamento.

Além de carnes sem procedência, também foram apreendidas carnes impróprias para o consumo.

Atuaram na operação servidores de diversas coordenações do NAT, que acompanharam o promotor de Justiça Júlio Cesar de Medeiros durante a fiscalização nos açougues. A ação integra o projeto “NAT Itinerante”.

Foram feitos os procedimentos criminais em relação a três açougues pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 268 e 278 do Código Penal.