60,8% dos que tem emprego estão sem carteira assinada no Acre, mostra pesquisa do Ifepac

Dados divulgados por estudo realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), no último dia 10 de dezembro, apontam que 64,4% da população rio-branquense está empregada em dezembro. O levantamento foi feito junto a 202 pessoas físicas domiciliadas em Rio Branco.

Além dos que disseram estar empregados, outros 13,4% disseram estar desempregados; 12,9% afirmaram prestar serviços como “bico” e, 9,4%, se apresentaram aposentados. Além disso, da população empregada, 39,2% afirmou ter carteira de trabalho assinada, mas a maior parcela, de 60,8%, assegurou trabalhar na condição de empregada, mas sem carteira assinada.

Em relação à parcela identificada como desempregada ou que presta serviços de “bico”, 34,8% disse procurar por emprego; outros 4,3% reforçaram que buscam por empregos há menos de 1 ano e; 19,6%, há mais de 1 ano. Também, 41,3% se apresentaram na condição de aposentada e 5,7% admitiram esquecimento.

O estudo apontou ainda que 66,3% da população com emprego permanece no mesmo vínculo nos últimos 12 meses, de modo que apenas 13,9% experimentaram mudanças nesse período. Também, 19,8% se mantiveram desempregada no período.

Ainda segundo a pesquisa, para 34,2%, os ganhos mensais são suficientes para as necessidades domésticas, enquanto 45,5% se mostraram insatisfeitos quanto a esse aspecto. Para mais 14,4%, o ganho mensal, às vezes, cobre as necessidades; e 5,9% não se manifestaram a respeito.

Aspectos sociais também foram abordados no levantamento, tais como quantidade de pessoas que habitam na mesma casa e, neste aspecto, 25,2% da população de Rio Branco afirmou morar em três pessoas na mesma casa; outros 22,8% moram em dois, e 18,8%, em quatro. Também existe informação de apenas uma pessoa habitar uma moradia (12,9%), cinco pessoas numa moradia (9,9%) e 10,4%, em mais de cinco pessoas na mesma casa.

Quanto às pessoas que contribuem para as despesas domésticas, 44,6% da população empregada afirmou ter as despesas da casa assumidas por duas pessoas; 43,1%, de uma pessoa, e 8,9%, por três pessoas. Mais 2,5% informaram contar com quatro; 0,5%, com cinco pessoas; e 0,5%, com cinco ou mais pessoas, na divisão das despesas domésticas.

Perfil da população entrevistada

Das pessoas pesquisadas, 53,0% eram do sexo feminino e 47,0%, do masculino. Além disso, 62,4% disseram estar da faixa etária de 16 a 44 anos (45,1% entre 25 a 44 anos e 17,3%, de 16 a 24 anos). Outros 22,3% de idades entre 45 a 59 anos e 15,3%, com 60 anos ou mais.

O estudo também abordou que 61,4% da população informaram níveis de escolaridades concluídas no ensino fundamental (9,9%); no ensino médio (43,1%), ensino superior (7,9%) e pós-graduação (0,5%). Outros 38,6%, com escolaridade incompleta, no ensino fundamental (20,8%), no ensino médio (11,4%) e ensino superior (6,4%).

Da população pesquisada de Rio Branco, 55,4% admitiram renda mensal de até R$1.100,00/mês, 30,2%, entre R$1.101,00 a R$2.000,00 e 10,4% de R$2.001 a R$3.000,00. Apenas 4,0% informam renda mensal acima de R$3.000,00.