Senar realiza ação global do Saúde Rural em Plácido de Castro

Após um hiato em decorrência da pandemia do Covid-19, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – Acre) retomou este ano as ações do programa Saúde Rural, programa nacional que tem como principal objetivo contribuir para a melhoria das condições de vida e saúde integral dos homens e mulheres do campo.

A ação foi realizada no dia 26 de novembro em Vila Campinas, no município de Plácido de Castro, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) (por meio do Núcleo de Cidadania), Prefeitura de Plácido de Castro e outros colaboradores. O evento, sediado na Escola Estadual São Luiz Gonzaga e no Posto de Saúde Francisco de Castro, contou com presença de moradores das comunidades rurais em busca dos diversos tipos de atendimentos ofertados.

Pelo programa Saúde Rural do SENAR, foram contabilizados 42 atendimentos ginecológicos e 36 atendimentos urológicos, além das consultas preventivas como o exame preventivo do câncer de colo uterino – PCCU e o Antígeno Prostático Específico, mais conhecido como exame de PSA. Também foram ofertados serviços de bem-estar e lazer, como cabeleireiro e maquiagem, além de entretenimento para as crianças da região.

