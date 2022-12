PM apreende drogas em casa abandonada no Portal da Amazônia

—Assessoria de Comunicação da PMAC—

Uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu, na manhã desta quinta-feira, 15, mais de dois quilos de Skank, droga conhecida como “supermaconha”, em uma casa abandonada no bairro Portal da Amazônia.

Os policiais foram abordados por populares, que apontaram uma casa abandonada que estaria sendo usada para o tráfico de entorpecentes. Os militares encontraram as drogas em uma mochila embaixo do imóvel, empacotados em dois tabletes de cerca de 1kg cada, e em mais duas embalagens com pouco mais de 100 gramas.

O Skunk é uma droga mais potente que a maconha, ambas são retiradas da mesma espécie de planta e, por esse motivo, possuem o mesmo princípio ativo – THC (Tetra-hidro-canabinol). No entanto, no Skunk o índice de THC é sete vezes maior que na maconha, o que o torna mais viciante e perigoso.