Governo chama mais trabalhadores para a Educação; veja lista

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), convoca mais candidatos do cadastro de reserva de quatro processos seletivos simplificados para o cargo de professores temporários da SEE.

Os editais de convocação foram publicados nesta quarta, 14, no Diário Oficial do Estado. São professores de diversas cidades acreanas. Os convocados devem comparecer até sexta-feira, 23 de dezembro, aos locais descritos nos editais para apresentação dos documentos necessários para a posse do cargo.

Confira os editais

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O ENSINO REGULAR – EDITAL 034

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA – EDITAL 027

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR ANÁLISE DE TÍTULOS PARA O ENSINO REGULAR – EDITAL 023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR ANÁLISE DE TÍTULOS PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA – EDITAL 017