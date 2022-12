O governo do Estado, por meio da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento Regional (Sedur), realizou, na tarde desta quarta, 14, a assinatura das ordens de serviço com a empresa AGC Engenharia LTDA, contratada por meio de licitação para realizar estudos e elaborar projetos a fim de estimular o desenvolvimento regional, a partir da implantação de malha viária para ampliação da estruturação produtiva e urbana em alguns municípios do Acre.

O primeiro trecho corresponde à elaboração de projetos executivos de engenharia para a construção de 56 quilômetros de rodovia entre os municípios de Feijó/Acre a Envira/Amazonas, totalizando 56 km, com o valor equivalente a R$ 2.107 milhões.

No segundo trecho, o objeto da licitação corresponde à elaboração de projetos executivos de engenharia para a construção de uma rodovia entre Porto Walter e Rodrigues Alves, totalizando 83 quilômetros, com o valor de R$ 3.043 milhões.

O terceiro é a elaboração de projetos executivos de engenharia para construção de rodovia interligando o município de Porto Acre à BR-317, totalizando 33 quilômetros, com valor equivalente a R$ 1.595 milhão.

O secretário de Desenvolvimento Regional, Egleuson Santiago, esclareceu que a empresa tem nove meses para trabalhar na elaboração dos projetos, o que, portanto, corresponde a até setembro de 2023 como data máxima para suas conclusões e entregas ao governo do Estado, via Sedur.

“Estamos em andamento com projetos a serem implementados no decorrer do próximo ano e, conforme defende o governo do Estado, estamos em novo momento, nova gestão e com pressa para estimular o desenvolvimento regional”, concluiu Santiago.