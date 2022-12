Virada de ano: público esperado é de 40 mil pessoas na capital

Happy New Year 2023. Beautiful creative holiday web banner or flyer with red fireworks and Golden sparkling number 2023 on blue sky over sea

O governo do Estado deu início nesta semana, aos preparativos para a realização do Show da Virada na capital. O Reveillon da Família será realizado no estacionamento do Arena Floresta, e contará com a presença de bandas locais e da atração nacional, a dupla Jads e Jackson.

Com a proximidade do evento, os organizadores já trabalham para deixar o local preparado para receber o público, onde equipes do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) realizam ações de tapa-buraco, roçagem lateral e limpeza pública e a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) ajusta a iluminação de toda a área onde ocorrerá os shows.

O titular da pasta da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Márcio Pereira, destacou que o evento contará com a presença da feira de economia solidária e também conta com a parceria de várias instituições do Estado, no intuito de proporcionar uma grande festa para a população acreana.

“Estamos vendo cada detalhe, organizando, fazendo da melhor forma para poder fazer um um Réveillon à altura do que o povo acreano merece”, ressaltou o secretário.

Um dos organizadores do evento, Dudé Lima, destacou que o local já é tradicionalmente utilizado para realização de grandes eventos, e falou da importância da festividade após a pandemia.

“É uma determinação do governador, que quer que a gente comece 2023 com alegria. Estamos aqui com a ordem do Gabinete Civil, para que possamos de fato receber em torno de 40 mil pessoas no dia 31”, ressaltou Dudé.

A partir de agora, a equipe dará início à programação dos trabalhos de logística para organização do trânsito e acessibilidade de entradas para a festa.