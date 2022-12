Prefeitura leva qualificação a mais 15 jovens em Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), finalizou na tarde de segunda-feira, (12), o curso de Corte e Modelagem de cabelo feminino, oferecido através do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), em parceria com o Senac e distribuído no Centro da Juventude. Já o curso de corte de cabelo masculino, com duração de 40 horas, finalizou a turma com 15 jovens concluintes e que estão aptos para exercer a profissão.

Naiara Melo, orientadora do Senac, se emociona ao falar sobre o desempenho dos alunos durante as aulas.

“Estão todos de parabéns. Me surpreendi muito com o avanço e dedicação de cada um. Quero ver e acompanhar o crescimento profissional deles. Sei que os desafios para muitos estarem aqui, foi grande. Fico satisfeita em ver todos terminarem o curso com sucesso”, diz.

Maria Mafalda, 61 anos, é uma das quinze alunas concluintes e agradece a oportunidade oferecida.

“É a primeira vez que faço um curso assim, e até pensei que não daria conta por causa da idade, mas graças a Deus eu consegui e estou muito feliz”, finaliza.

A entrega dos certificados de todos os cursos será entregue nesta quarta-feira, 14, no auditório do Centro da Juventude, bairro Cidade Nova, às 15h.