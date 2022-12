“Legislatura encerrada com chave de ouro”, diz Nicolau Júnior

O presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), finalizou a sessão ordinária desta quarta-feira (14), a última da atual legislatura, agradecendo aos demais parlamentares pelos trabalhos realizados durante os últimos quatro anos.

“Agradeço pela nossa relação de trabalho, amizade e respeito. Quando se é eleito para um mandato político, nossa obrigação é atuar incansavelmente pela população, e eu vi de perto o desempenho de cada colega, a evolução de cada um e, ao final, fechamos esse ciclo com chave de ouro, com 12 reeleitos e três deputados federais”, frisou.

O presidente disse ainda que infelizmente alguns colegas não conseguiram ser eleitos, mas que isso não significa um ponto final. Ele afirmou que sabe da capacidade de cada um e enalteceu a coragem e comprometimento de todos.

“Alguns colegas infelizmente não conseguiram, mas é da vida. Sei da capacidade de cada um, o trabalho que vocês fizeram, por isso agradeço. Deputado Jenilson Leite, você foi uma pessoa corajosa, que foi para o embate político mostrando sua força. A todos eu desejo sucesso, aos membros da Mesa Diretora, aos colegas que ajudaram, aos deputados mais experientes que tanto contribuíram, minha gratidão”, disse.

Por fim, Nicolau Júnior disse que a atual legislatura encerra os trabalhos de forma brilhante, vez que foi considerada a mais atuante e que mais trabalhou em prol da população acreana.

“Fechamos com chave de ouro, como a legislatura que mais trabalhou e ajudou os acreanos. Obrigado pela confiança depositada em mim e pela minha reeleição. E quem perdeu, não abaixe a cabeça, pois terão um bom futuro. Me coloco à disposição de vocês, pois política passa, mas as relações construídas devem ser levadas para a vida. Por onde eu passo, procuro deixar sempre a porta aberta”, concluiu.