Entrega de cadeira de rodas avança em todo o Estado do Acre

Cumprindo o cronograma de entrega de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou nesta última semana a entrega de 51 cadeiras de rodas no interior do Acre. Os municípios beneficiados foram: Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

O objetivo é promover a acessibilidade às crianças com deficiência. A cadeira de rodas é um dos dispositivos comumente utilizados para ampliar a mobilidade das pessoas, uma pré-condição para que elas desfrutem de seus direitos humanos e vivam com dignidade.

As cadeiras de rodas foram adquiridas por meio do projeto do Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser), financiado pelo Banco Mundial. Desde outubro deste ano, 80 cadeiras foram entregues, entre elas: cadeiras monoblocos, cadeiras de banho e cadeiras de tetraplégico com apoio cervical.

A coordenadora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, Adélia Suzana Costa, ressaltou que foram entregues 33 cadeiras para pacientes dos municípios e 18 cadeiras para as unidades de saúde. “Estamos muito felizes em realizar essa entrega nos municípios, sabendo da importância desse meio de locomoção adequado para os pacientes com deficiência. É satisfatório poder ver a alegria dos pacientes que estavam aguardando, e dos familiares”, evidenciou Adélia Costa.