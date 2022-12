Em grande ato, TJ apresenta a Polícia Judicial do Estado do Acre

Aconteceu na manhã desta quarta-feira, 14, a cerimônia de formatura da Assessoria Militar com a apresentação da Polícia Judiciária do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Na ocasião, foram entregues armamentos letais, uniformes e equipamentos táticos, entre outros itens, além de duas viaturas novas caracterizadas conforme as normas vigentes, destinadas às equipes de segurança institucional do Poder Judiciário.

Estiveram presentes a presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro; o vice-presidente da Corte, desembargador Roberto Barros; o corregedor-geral da Justiça, desembargador Elcio Mendes; o desembargador Luís Camolez (vice-presidente eleito para o biênio 2023-2025); o desembargador Júnior Alberto (ouvidor); bem como o desembargador Samoel Evangelista (supervisor do GMF e corregedor eleito para o biênio 2023-2025).