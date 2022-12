Caixa Econômica retoma atendimento em Jordão após ação do MP

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria Cível de Tarauacá, instaurou uma notícia de fato solicitando, no prazo de cinco dias, que a Caixa Econômica Federal adotasse providências para retomar o atendimento na casa lotérica do município de Jordão. Após o pedido do MPAC, a instituição financeira informou o envio de uma servidora para atender a população.

“Determino o envio de expediente à gerência da Caixa Econômica Federal em Tarauacá, e à Superintendência da Caixa Econômica no Acre, a fim de que informem, no prazo improrrogável de cinco dias, quais as providências estão sendo adotadas no intuito de suprir imediatamente a ausência de seus serviços no Município de Jordão, bem como que informe sobre a previsão de abertura de uma agência bancária naquele Município, devido à premente necessidade já evidenciada”, diz um trecho do documento.

A notícia de fato foi instaurada após representação dos vereadores daquele município, tendo em vista que a casa lotérica existente em Jordão está desativada há mais de 15 dias, ficando os usuários do serviço bancário desassistidos, sem conseguir pagar contas e receber salários, bem como benefícios sociais.

“Como forma de atenuar o impacto do atendimento da população enviamos uma servidora para o município de Jordão, que entre outras funções, auxiliará no desbloqueio e utilização dos dispositivos móveis para pagamentos, transações, PIX, internet banking, Caixa Tem, entre outros serviços”, informou o banco.

O promotor de Justiça da Promotoria de Tarauacá, Júlio César de Medeiros participou de uma reunião com a superintendência da Caixa Econômica Federal, nesta terça-feira, 13, com prévia ciência ao Ministério Público Federal, onde restou acertado que o banco, se for o caso, deflagrará procedimento licitatório visando encontrar um novo permissionário para funcionar como Casa Lotérica, além de providenciar de imediato um correspondente bancário que se instalará no município, em local ainda a ser definido, com o envio de numerário, a fim de possibilitar os saques de dinheiro até o dia 22 de dezembro.