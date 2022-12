Guarnição de Rádio Patrulha, do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) apreendeu na tarde desta terça-feira, 13, duas armas de fogo e uma de pressão, no bairro Taquari. Durante ação dois adolescentes foram aprendidos.

Acionados via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para atender uma ocorrência de roubo, os militares com as informações dos autores, conseguiram realizar a abordagem a eles, ainda dentro do bairro Taquari.

Nas buscas foram encontradas duas armas de fogo, um submetralhadora calibre 9 milímetros e uma escopeta, além uma carabina, capa de colete, um cinto de tático e munições.

Os adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de roubo e foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (DEFLA).