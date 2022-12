Em outubro de 2022, o volume de serviços no Acre se expandiu 0,5% frente a agosto, na série com ajuste sazonal. O setor está 3,6% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 16,8% abaixo ponto mais alto da série histórica (fevereiro de 2014).

Na série sem ajuste sazonal, frente a outubro de 2021, o volume de serviços cresceu 6,2%.

O acumulado do ano chegou a 2,8% e o acumulado nos últimos doze meses passou de 3,5% em setembro para 3,2% em outubro.

Os dados são do IBGE e foram organizados pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

