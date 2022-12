Mâncio Lima anuncia pagamento do 13º salário de funcionários

A atual gestão de Mâncio Lima tem feito um trabalho de excelência para honrar com o pagamento em dia dos servidores municipais aquecendo a economia e levando segurança e tranquilidade aos seus funcionários. Este esforço, faz do município o primeiro do Acre a pagar o 13º salário integral aos funcionários que não optaram pela antecipação do mesmo.

“Desde que assumi a Prefeitura de Mâncio Lima, junto com a Ângela Valente, nós decidimos que nossa prioridade seria com os servidores públicos, são eles que movem a máquina pública e fazem as coisas acontecerem. Uma gestão é feita por muitas mãos, sempre com respeito, valorização e compromisso de fazer mais e melhor. Em 2022 reafirmamos o mesmo compromisso dos anos anteriores e, prova disso é que hoje somos a primeira prefeitura do Acre a pagar o 13º salário dos nossos servidores. O salário de fim de ano já está garantindo e a previsão é que seja pago antes do dia 30 de dezembro, disse Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

Nesta sexta-feira, 09, mais 480 servidores efetivos, comissionados e contratos temporários estarão recebendo seus proventos, um investimento de mais de R$ 1,4 milhões fruto de uso consciente dos recursos públicos e redução de gastos. Este valor, dará uma aquecida considerável no comercio local.

“Este pagamento gera um impacto positivo de mais de R$ 1,4 milhões na economia do Município, um incremento a mais no comercio local, confirmando mais uma vez o compromisso desta gestão com os nossos servidores municipais. O pagamento, na data do dia 09, só esta sendo possível graças ao empenho dos nossos Secretários Municipais que, desde agosto, vinham fazendo contenção de gastos para que chegássemos nesta data com condições de pagar o 13º e o salário do mês de dezembro. Agradecemos aos nossos servidores e fornecedores pela compreensão pois, em alguns momentos é necessário deixar de fazer algumas ações para garantir outras e fazer mais com menos”, finalizou José Alberto, Secretário Municipal de Finanças.