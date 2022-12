Lançados editais para contratar profissionais de várias áreas

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 23/2022

PROJETO 914BRZ1115

Publicação de 01 perfil para contratação de profissional(is) da área Jurídica cuja(s) 7 vaga(s) está(ão) disponível(is) na página da UNESCO, http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/ e na página do FNDE, http://www.fnde.gov.br/gestao-de-pessoas/selecao-de-consultores . Os interessados deverão enviar o CV do dia 13/12/2022 até o dia 17/12/2022 no e-mail: [email protected] *Os currículos deverão seguir o modelo padrão publicado no site do FNDE. https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-consultores.. Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.

MARCELO LOPES DA PONTE

Diretor Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional.