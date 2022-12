Em novembro, segundo a pesquisa dos custos das cestas básicas realizada pela Secretaria de Estado do Planejamento (Seplag) em Rio Branco, houve alta de 2,22% na cesta de higiene pessoal, superior as altas nas cestas de limpeza doméstica (1,72%) e na cesta alimentar (1,50%), quando comparadas ao mês de outubro.

Entre junho a novembro, houve um aumento acumulado de 5,96% no valor total das cestas, sendo de 5,75% na cesta alimentar, 8,30% na cesta de limpeza doméstica e 3,66% na cesta de higiene pessoal, evidenciando o impacto da crise do coronavírus e da inflação nos preços dos produtos.



Os dados foram coletados em 66 estabelecimentos comerciais, compostos por mercados varejistas de grande, médio e pequeno porte, açougues e panificadoras, distribuídos em 40 bairros de Rio Branco.

O custo total da cesta básica alimentar para um indivíduo foi de R$ 520,52, uma alta de 1,50% em relação a outubro. Dos 14 produtos da cesta, houve alta de preços em 10 itens, sendo no tomate o mais expressivo (9,05%), seguido pela farinha de mandioca (5,63%) e banana (2,82%). Em 4 produtos houve recuo de preço, com destaque para o feijão que registrou variação negativa de -3,98%, seguido pelo leite (-1,43%) e café (-0,50%).

A alta de preço do tomate e a queda no feijão seguem o padrão observado no mês de novembro para estes itens, conforme o último relatório do DIEESE para as 17 capitais onde a pesquisa da cesta básica alimentar

também é realizada.

O número de horas de trabalho necessário para um trabalhador adquirir os produtos da cesta básica alimentar foi de aproximadamente 94 horas e 29 minutos, cerca de 01 horas e 23 minutos a mais em relação ao tempo necessário medido em outubro.

Já o custo total da cesta básica de limpeza doméstica foi de R$ 71,09, um aumento de 1,72% em relação a outubro, conforme a tabela 2. Cinco produtos sofreram alta, sendo o mais expressivo no item inseticida (5,58%), seguido pelo sabão em pó (5,47%), detergente (2,73%) e sabão em barra (1,34%). Por outro lado, 4 itens apresentaram recuo de preço em relação ao mês anterior (outubro): cera para assoalho (-2,23%), água sanitária (-2,10%) e esponja de aço (-1,20%).

O custo total da cesta de higiene pessoal para um indivíduo foi de R$ 22,80, uma alta de 2,22% em relação ao mês de outubro. Comparando os resultados da pesquisa de novembro ao mês de outubro/2022, somente o item creme dental apresentou queda (0,16%), com os demais produtos da cesta de higiene pessoal registrando aumento de preço, sendo o barbeador descartável o mais expressivo, que registrou variação positivade 6,40%, na sequência o absorvente (4,32%) e sabonete (0,66%).