Comissão vota relatório sobre violência doméstica nesta quarta

A Comissão Externa de Combate à Violência Doméstica contra Mulher da Câmara dos Deputados reúne-se nesta quarta-feira (14) para votar o parecer da relatora, deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

A reunião será realizada a partir das 14 horas, em local a definir.

O colegiado foi criado em 2019 para acompanhar os casos de feminicídio no País e avaliar as estruturas públicas que oferecerem apoio às mulheres que sofrem algum tipo de violência, como juizados e delegacias especializadas, centros de referência, serviços de saúde e casas de abrigo.

Números da violência

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Brasileira, em 2021 uma mulher foi assassinada a cada sete horas no País. Sendo que as mulheres negras são as mais afetadas.

Esses números colocam o Brasil em quinto lugar no ranking de países com maior número de feminicídios no mundo. Os estados com as maiores taxas são Tocantins, Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Piauí.

