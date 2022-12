Sem passar sufoco, a Argentina derrotou a Croácia por 3 x 0 nesta terça-feira (13/12), no estádio de Lusail, pela semifinal da Copa do Mundo. Com dois gols de Julian Álvarez e um de Messi, os argentinos garantiram a vaga na grande final do Mundial.

Agora, a Argentina aguarda o resultado da outra semifinal, entre França e Marrocos, nesta quarta, para saber quem enfrentará na grande final da Copa do Mundo. A decisão acontecerá no próximo domingo, às 12h, no Estádio Lusail. Já a Croácia volta a campo no sábado, às 12h, no Internacional Khalifa, para a disputa de terceiro lugar.

