A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou nesta segunda-feira (12), a vacinação contra covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias.

A oferta está ocorrendo nas Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPS) Vila Ivonete, Cláudia Vitorino e Hidalgo de Lima.

O funcionário público, Danilo Junior, levou sua filha, Ísis Maria, de 2 anos, para tomar a primeira dose da vacina.

“Está tendo essa oportunidade para a imunizarmos as crianças, nas ações passadas não existia essa facilidade que hoje tem, e a gente aproveita para imunizar nossas crianças.”

O diretor de vigilância em Saúde do município, Leandro Siqueira, informou que existe uma incidência da doença em números elevados em crianças, ele pede para que os pais procurem vacinar os seus filhos.

“Estamos convidando os pais para passar em uma dessas unidades para imunizar os seus filhos. Nós sabemos que temos uma incidência de covid um pouco elevada em crianças e a vacinação é uma das estratégias que temos de prevenir essa doença.”

A diretora da Urap da Vila Ivonete, Franciana Dantas, explicou que as vacinas já estão no estoque da unidade e que estão com horário especial de 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde.

“Não fechamos para almoço. Então, os pais e mães que não podem trazer nem no horário da manhã e nem da tarde, venham no horário de meio-dia, que a gente vai continuar atendendo.”

(Foto: Evandro Derze/Assecom)