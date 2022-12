Recursos às provas para diretor de escola em Rio Branco; veja

Alunos saindo de escola na Estrutural, no Distrito Federal

A Questão 21 da prova do concurso para certificação dos candiatos a diretor de escola promovido pela Secretaria de Educação de Rio Branco está anulada, pois segundo entendeu a banca há mais de uma resposta para ela. A anulação atende recurso de candidato.

A questão é: “A curiosidade é uma característica das crianças e por isso é preciso que tenhamos todo o

cuidado com elas. Qual das alternativas abaixo indica uma ação que deve ser praticada nos

ambientes onde as crianças ficam?

A – Observar os riscos dos brinquedos para cada faixa etária.

B – Colocar produtos químicos longe do alcance de suas mãos.

C – Deixar tomadas expostas.

D – Manter objetos cortantes e pontiagudos em locais que elas não podem alcançar.

“O recurso impetrado pela candidata referente a questão 21 tem consistência, pois existe mais

de uma alternativa correta, B e D”, diz a organização.

Outras questões também foram alvo de recurso. Veja o resultado aqui: http://www.riobranco.ac.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/Resposta-aos-Recursos_VF.pdf