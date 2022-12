Made de Dios, Acre e Pando propõem Selo de Identidade Regional para fortalecer produtos e negócios entre Brasil, Peru e Bolívia

Após o lançamento oficial do Corredor Turístico Trinacional Amazônico-Andino, em outubro deste ano, uma nova agenda com o governador regional de Madre de Dios, Jefferson Gonzales, alinhou estratégias para o fortalecimento do comércio de integração. O encontro aconteceu na noite de sábado, 10, na sede do governo, em Puerto Maldonato. O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, representou o governo do Acre.

“O governador Gladson Cameli determinou o fortalecimento dessa proposta de integração em parceria com outras instituições como a Fieac e hoje demos um passo importante nesse sentido envolvendo, além dos governos, o setor produtivo, empresários e organizações não governamentais”, disse Mesquita.

Uma missão técnica será montada com a participação de representantes dos governos do Acre, Pando e Madre de Dios, rota considerada fundamental para os interesses econômicos propostos. “Essa região de grande potencial produtivo e de consumo está conectada com o Acre através da fronteira. Essa missão resgatou as relações que foram adormecidas no período da pandemia”, acrescentou Mesquita.

O governador Jefferson Gonzales anunciou para maio de 2023 os primeiros resultados da missão técnica. Ele disse que essa é uma luta tri-fronteiriça que a nível comercial visa também o fortalecimento das indústrias. “Precisamos melhorar a produtividade, intercambiar conhecimentos de mercado, de novas tecnologias, pois sem isso não podemos focar no desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de vida da família”, analisou Gonzales.

O governador andino defende no setor produtivo a criação de um selo de qualidade para agregar valor ao que for produzido no Acre, Pando e Madre de Dios, com foco na sustentabilidade. Ainda de acordo com Gonzales, “a reunião foi um marco nas atividades programadas na feira internacional que contou com a participação de expositores das indústrias acreanas”.

Para o deputado estadual Cadmiel Bonfim, que representou a Assembleia Legislativa do Estado do Acre na agenda institucional, o parlamento terá um importante papel nos debates, principalmente, das dificuldades impostas em age

“Sabemos que temos muitos gargalos a serem enfrentados, como, por exemplo, a burocracia tributária, rodoviária. O papel do parlamento em apoio a política de desenvolvimento é fundamental e nós estaremos sempre dispostos a defender os interesses dos setores produtivos responsáveis pela geração de emprego e renda”, disse Cadmiel.

Castanha do Acre tem mercado consolidado no Peru

O empresário Eder Frank, que representou o sindicato das indústrias de castanha, destacou durante o encontro com o governador Jefferson Gonzales que o produto tem mercado consolidado nas relações comerciais entre o Acre e o Peru. “Cerca de 80% de toda castanha produzida no estado é consumida pela região de Madre de Dios, os peruanos estão entre os melhores compradores”, assegurou Frank.

Com uma exportação que gerou 34 milhões de dólares em 2021, a castanha é o segundo produto mais vendido da balança comercial do Acre, perdendo apenas para a madeira.

O empresário confirmou a prospecção de novos negócios durante a feira internacional de Puerto Maldonato. Além da castanha, o setor de calçados (Boot Norte) e alimentos (Nutrak) consolidaram novos investimentos.

–Jairo Carioca/Agência de Noticias do Acre