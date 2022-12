Publicada na edição desta segunda-feira (12) do Diário Oficial da União, a portaria 242 dispõe sobre o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Estado do Acre.

O Ministro da Justiça Anderson Torres, autorizouo o emprego da FNSP em apoio ao Estado do Acre e aos órgãos de segurança pública, em caráter episódico e planejado, para atuar nas ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio por noventa dias, a contar desta segunda.

Em outras ações, a FNSP ajudou o Acre a enfrentar os crimes ambientais. Desta vez o apoio será contra o avanço das facções.

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-mjsp-n-242-de-8-de-dezembro-de-2022-449713419

