A solenidade de diplomação das eleitas e eleitos em 2022 no Acre será realizada no dia 15 de dezembro, às 10h. A cerimônia, que acontecerá no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, será transmitida ao vivo no canal do TRE no YouTube.

A diplomação é um ato previsto na legislação e marca o encerramento do processo eleitoral. O ato consiste na entrega do diploma aos eleitos, um documento oficial emitido pelo TRE, assinado pelo presidente da instituição, e que é condição para a posse em 2023.

Serão diplomados, nesta ordem: deputados estaduais, deputados federais, senador, vice-governadora e governador.

Nesta terça-feira, 6, eleitas e eleitos (ou seus representantes) participaram de uma reunião virtual com a equipe do TRE para receberem orientações e tirarem dúvidas sobre a solenidade.

A Diretora-Geral, Rosana Magalhães, explicou que a diplomação será uma sessão solene, com rito próprio, falou sobre a quantidade de convidados por candidato eleito, além da proibição do uso de cartazes, faixas e outros itens para manifestações políticas durante a solenidade.

Na sequência, o Secretário Judiciário, Sandro Bezerra, falou sobre a emissão dos diplomas e a retirada do documento pelos eleitos que não puderem comparecer ao evento. Em relação aos primeiros suplentes, os diplomas estarão prontos a partir do dia 16 de dezembro, na Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Acre.

Lidiane Pires, Coordenadora do Cerimonial, esclareceu sobre o roteiro do evento, reforçou a necessidade da confirmação de presença dos diplomandos, destacou que farão uso da palavra durante a cerimônia, o presidente do TER-AC; o senador eleitor e o governador reeleito.

Por fim, a Assessora de Comunicação Social, Daniele Carlos, destacou a importância da realização do credenciamento para os veículos de comunicação e assessores de mídias sociais/fotógrafos dos diplomandos.

A diplomação será transmitida ao vivo pelo canal do TER-AC e do Governo do Estado do Acre no YouTube, através das rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.e