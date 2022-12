O governador Gladson Cameli anuncia que o estacionamento do Estádio Arena da Floresta será palco da grande festa de virada de ano, o Réveillon da Família 2023. O pré-show terá início às 21h do sábado, 31 de dezembro, com apresentação de bandas locais.

A comissão organizadora já deu início às obras de reparo e manutenção do espaço para melhor recepcionar à população acreana.

As famílias terão um espaço reservado para fixarem suas tendas. O local contará ainda com a tradicional praça de alimentação da Economia Solidária.

A queima de fogos que irá encantar os acreanos deve durar aproximadamente 15 minutos em celebração a chegada de 2023.

O Réveillon da Família terá ainda a atração nacional da dupla sertaneja Jad e Jadson, que irão animar os acreanos logo após a queima de fogos. A previsão é que o show da virada encerre às 03h da madrugada.

Logística

O trânsito na área do estacionamento será fechado para garantir maior segurança às famílias. Equipes da Polícia Militar (PMAC) e do Corpo de Bombeiro Militar (CBMAC) estarão presentes para garantir a ordem. Uma unidade do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) também estará no local para eventuais atendimentos ou emergências.

O Réiveillon da Família é uma iniciativa do governo do Estado do Acre com apoio das secretarias de Estado Empreendedorismo e Turismo (SEET), Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Polícia Militar do Acre (PMAC), Departamento de de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) e Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).