Proerd chega aos 23 anos com mais de 200 mil jovens formados no Acre

O Ginásio Coberto Álvaro Dantas, localizado no bairro Aeroporto Velho, foi o local escolhido para a comemoração de uma marca importante para o Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD) da Polícia Militar do Acre (PMAC). Ao longo dos 23 anos de existência no Acre, o programa já formou 200 mil alunos e, neste sábado, 10, mais 500 jovens foram formados e entraram para o seleto grupo dos “proerdianos”.

O evento foi iniciado com a chegada do famoso Leão Dare que, dessa vez, veio de helicóptero. Ele arrancou aplausos e causou euforia nas crianças e adultos presentes no local. A solenidade contou também com a tradicional participação da Banda de Música da PMAC, a Furiosa.

Os alunos contemplados com a formação são integrantes das Escolas Estaduais: Áurea Pires, Flaviano Batista, José Augusto, Ramona Pastor de Castro e Colégio Militar Tiradentes (CMET).

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, destacou a importância do PROERD para a sociedade Acreana, principalmente para a juventude. “Formatura do PROERD é sempre um momento importante para nós, policiais militares, pois é tudo aquilo que pregamos na prevenção, mas principalmente para comunidade, pois aqui estamos formando nossos jovens e fortalecendo a família, instituição mais importante da sociedade”, enfatizou o comandante.

Rogelson Lima da Rocha, um dos pais presentes na solenidade, acompanha seu filho, o pequeno João Pedro Jorge da Rocha, 10 anos, estudante do 7° ano da Escola João Paulo II. “Eu passo o dia trabalhando, então, meu filho ter essa orientação sobre não usar drogas é de fundamental importância, pois é uma parceria entre a família e a Polícia Militar neste processo, então, estou adorando”, disse o pai.

Estiveram presentes na formatura, que contou com a tradicional leitura das melhores redações e certificação dos alunos. O capitão João Jacome, coordenador de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMAC, o Secretário de Estado de Educação (SEE), Abson Carvalho, diretores das escolas, além de autoridades civis e militares e a comunidade em geral.

