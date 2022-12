No duelo entre o melhor ataque a a defesa menos vazada, quem se deu bem foi Marrocos, que mais uma vez não sofreu gol e fez história no Estádio Al Thumama. Ao vencer Portugal por 1 a 0, neste sábado (10) com um gol de En-Nesyri, tornou-se a primeira seleção africana a chegar à semifinal de Copa do Mundo em 22 edições.

Agora, Marrocos espera o vencedor de Inglaterra e França, que jogam neste sábado, para buscar uma vaga na final da Copa do Mundo, na quarta-feira (14), às 16h (de Brasília). Já Portugal, que tinha 12 gols no torneio, amarga uma eliminação com a sua melhor geração e viu um apagado Cristiano Ronaldo, que mais uma vez começou na reserva, despedir-se do torneio aos 37 anos de maneira melancólica.

Bola na trave e gol de Marrocos

Assim como a Espanha, nas oitavas de final, Portugal teve enorme dificuldade de entrar na área de Marrocos com a bola rolando. Tanto que as melhores chances foram em uma jogada de bola parada, que Bono espalmou cabeçada de João Félix e em chutes de fora da área, como o de Bruno Fernandes que bateu no travessão.

A maior diferença é que Marrocos, desta vez, não ficou preso à troca de passes espanhola e encontrou os espaços para atacar Portugal nos contra-ataques. O problema nas finalizações novamente se fez presente, só que a deficiência adversária nas bolas pelo alto resolveu: o goleiro Diogo Costa saiu mal em cruzamento e permitiu a En-Nesyri fazer o gol de cabeça, aos 41 minutos de jogo.

-IG-