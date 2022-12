O governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Instituto Socioeducativo (ISE), torna público o Edital Nº 49 e Edital Nº 50 de 09 de dezembro de 2022. Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em edição extra desta sexta-feira, 09. Os documentos trazem a homologação das matrículas no curso de formação do cargo de Agente Socioeducativo e convoca, em 2ª chamada para entrega de documentos, candidatos para efetivar a matrícula no curso de formação de Agente Socioeducativo, referente ao Edital nº 001 SEPLAG/ISE, de 04 de outubro de 2021.

A matrícula inicia dia 12 de dezembro e encerra dia 20 de dezembro de 2022, no horário das 7h30min às 13h. O candidato aprovado constando no edital deve se apresentar para a realização da matrícula no endereço, de acordo com a regional escolhida no ato da inscrição do concurso.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes a este concurso público junto ao ISE, por meio do telefone (68) 3227-8076 ou junto à Seplag, por meio do endereço eletrônico [email protected].

Confira os Editais:

Homologação das matrículas

Convocação em 2ª chamada