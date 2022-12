A Força Aérea Brasileira (FAB) lança as Instruções Específicas para o Curso de Formação de Taifeiros da Aeronáutica (CFT/2023) para ingresso em julho de 2023. O Exame de Admissão ao CFT oferece 20 vagas. As inscrições começam no dia 05/12/2022 e terminam no dia 19/12/2022. Para se inscrever basta acessar o site: www.fab.mil.br/ciaar. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 (oitenta reais).

As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos que atendam às condições e às normas estabelecidas nas Instruções. Para serem habilitados à matrícula no CFT, o candidato não deve possuir menos de 17 nem completar 25 anos de idade, até 31 de dezembro de 2023 e ter concluído, na data da Concentração Final do Exame o Ensino Médio (para todos os candidatos), com aproveitamento, o Curso de Qualificação Profissional na especialidade a que concorre, até a Validação Documental/Habilitação à Matrícula.

O Exame de Admissão é composto de provas objetivas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, procedimento de heteroidentificação complementar (para candidatos que optarem pelo sistema de reserva de vagas para negros, previsto na Lei 12.990, de 9 de junho de 2014) e validação documental.

As provas escritas ocorrerão no dia 19/03/2023. Os aprovados em todas as etapas deste processo seletivo e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA), deverão se apresentar no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Lagoa Santa (MG), no dia 17/07/2023, para habilitação à matrícula no curso que terá duração de 19 semanas. Após a conclusão do Curso com aproveitamento, o aluno será promovido à graduação de Taifeiro de Segunda-Classe e será distribuído e classificado em uma das OM do COMAER, localizadas em todo o território nacional, de acordo com a necessidade da Administração.

Quadro geral de distribuição de vagas por especialidades (CFT/2023):