Circuito Sesc de Corridas será neste domingo (11) em Rio Branco

Incentivando a prática saudável da corrida de rua, o Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre realiza a segunda edição 2022 do Circuito de Corridas no domingo, dia 11 de novembro, com largada agendada para às 6h30, no Sesc Bosque.

Trezentos atletas disputam o melhor tempo da corrida em três categorias, divididas em 3km, 5km e 10 km. O percurso conta com cinco postos de distribuição de água, acompanhamento de ambulância, além de distribuição de frutas no local da chegada.

Os atletas também contam com o suporte de profissionais de saúde do Sesc, que oferecerão aferição de pressão arterial, teste de glicemia, saúde bucal, orientações de diabetes e hipertensão, além de estação de prevenção de mama, próstata e pele.

Todos os inscritos receberão seu kit nos dias 9 e 10 de dezembro, na Academia Sesc Bosque. O Circuito Sesc de Corridas é uma iniciativa do Sesc no Acre, que tem por objetivo incentivar a prática de atividades físicas e de hábitos saudáveis, proporcionando provas de corrida de rua, com qualidade técnica, envolvendo aspectos lúdicos, educativos e de integração do esporte.