UFRJ disponibiliza 208 vagas em seleção pública para professor

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 844, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL

A Magnifica Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando:

1. A necessidade de realização de Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, considerada no Inciso IV do Art. 2º da Lei Federal Nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, em conformidade com a legislação vigente, em particular com a Constituição Federal de 1988, com as leis federais nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993; nº 12.990, de 09 de junho de 2014; nº 13.146, de 06 de julho de 2015; Lei Federal nº 14.126, de 22 de março de 2021; com os decretos federais nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999; nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004; nº 7.485, de 18 de maio de 2011; nº 9.508, de 24 de setembro de 2018; nº 9.739, de 28 de março de 2019, no que couber; com a Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; pelas Resoluções CEG/UFRJ nº 11/2020 e 08/2021; e pelo instituído em Edital regulador a ser publicado;

2. O total de 208 (duzentos e oito) vagas para a admissão de professores substitutos nos municípios de Duque de Caxias – RJ, Macaé – RJ, Rio de Janeiro – RJ, distribuídas em 128 (cento e vinte e oito) opções de vagas retratadas no Anexo deste edital;

3. A necessidade de atender ao disposto nos diplomas legais vigentes, em particular no Decreto Federal no 9.508/2018, que trata da reserva de vagas a pessoas com deficiência; e na Lei Federal no 12.990/2014, que trata da reserva de vagas a pessoas autodeclaradas negras;

4. A necessidade de aplicação dos percentuais de reserva de vagas sobre o número total de vagas a serem ofertadas em edital e a distribuição do número de vagas resultado desse cálculo nas diversas opções de vagas;

5. Que o número de vagas a ser reservado, resultante da aplicação dos percentuais sobre o número total de vagas a serem ofertadas em edital é 53 (cinquenta e três), sendo:

a) 11 (onze) o número de vagas reservadas a pessoas com deficiência, calculado na forma do § 3º do Art. 1º do Decreto Federal no 9.508/2018; e

b) 42 (quarenta e duas) o número de vagas reservadas a pessoas autodeclaradas negras, calculado na forma do § 2º do Art. 1º da Lei Federal no 12.990/2014.

6. Que o número total de vagas constante no item 5 deste edital não é suficiente para contemplar todas as opções de vagas;

7. A urgência da Administração na realização de Processo Seletivo Simplicado para a admissão de professores substitutos; e

8. Que houve alocação direta de 7 (sete) vagas no Anexo de Vagas deste edital, para reserva de vagas a pessoas com deficiência, nos casos das opções de vaga PSS-008, PSS-017, PSS-021, PSS-029, PSS-036, PSS-060 PSS-072, considerando que nessas opções de vagas há 5 (cinco) ou mais vagas disponibilizadas em edital, de acordo com o Decreto Federal nº 9.508/2018.

9. Que houve alocação direta de 18 (dezoito) vagas no Anexo de Vagas deste edital, para reserva de vagas a pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, nos casos das opções de vaga PSS-002, PSS-008, PSS-017, PSS-021, PSS-024, PSS-029, PSS-032, PSS-036, PSS-037, PSS-040, PSS-041, PSS-059, PSS-060, PSS-068, PSS-069, PSS-072 e PSS-101, considerando que nessas opções de vagas há 3 (três) ou mais vagas disponibilizadas em edital, de acordo com a Lei Federal nº 12.990/2014, resolve:

Tornar público o sorteio, a ser realizado em sessão pública gravada em áudio e vídeo e devidamente consignada em ata, para 4 (quatro) vagas a serem reservadas a pessoas com deficiência e para 24 (vinte e quatro) para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, considerando o universo de opções de vagas não contempladas nos itens 8 e 9.

Metodologia:

O sorteio será realizado de forma manual e presencial, na seguinte forma:

Parte I – Definição da ordem do tipo de reserva de vagas para início do sorteio.

1. Inicialmente haverá sorteio para a definição da ordem do sorteio, considerando-se os dois tipos de vagas a serem sorteadas, se deverá ser iniciado pelas vagas reservadas a pessoas com deficiência ou se pelas vagas reservadas a pessoas autodeclaradas negras.

2. Serão depositados em compartimento próprio dois cupons, um com a descrição: Decreto Federal no 9.508/2018 e outro com a descrição Lei Federal no 12.990/2014, com mostra pública de cada um dos cupons.

3. O compartimento a ser utilizado para depósito dos cupons deverá ser mostrado publicamente para comprovar que se encontra totalmente vazio.

4. O compartimento utilizado deverá ser movimentado para se evitar o vício no sorteio.

5. Retirada de um dos cupons com mostra pública do cupom retirado.

6. O cupom retirado definirá a ordem de início do sorteio, pelo tipo de vaga reservada, se a pessoas com deficiência ou se a pessoas autodeclaradas negras.

Parte II – Realização do Sorteio da alocação das vagas nos códigos de vagas.

1. Depósito em compartimento próprio de cupons com os códigos de vagas constante no Anexo deste edital, de forma individual, com mostra pública, um a um, antes de serem depositados no compartimento utilizado.

2. O compartimento a ser utilizado para depósito dos cupons deverá ser mostrado publicamente para comprovar que se encontra totalmente vazio.

3. O compartimento utilizado deverá ser movimentado para se evitar o vício no sorteio.

4. O sorteio será realizado de forma alternada por tipo de reserva de vagas, iniciando-se pelo tipo de vagas sorteado primeiro, na forma do item 6 da Parte I da Metodologia.

5. As vagas sorteadas serão registradas na coluna própria, constante no Anexo deste edital, e publicadas no edital regulador do Processo Seletivo Simplicado.

Local da realização do sorteio:

Rua Aloísio Teixeira, 278 – Prédio 5 – Parque Tecnológico – Cidade Universitária – Rio de Janeiro – RJ – Recepção.

Data da realização do sorteio:

13 de dezembro de 2022

Horário previsto para o início do sorteio:

11 horas, considerando-se o horário oficial de Brasília – DF.

Procedimento de biossegurança

Em conformidade com o Ofício nº 557/2022 – GR/CHGAB Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2022, disponível em: https://ufrj.br/wp-content/uploads/2022/11/SEI_23079.207237_2022_25-Uso-de-Mascara-obrigatorio-novembro-2022.pdf , os interessados em presenciar a realização do sorteio público deverão comparecer utilizando máscara de proteção facial, cobrindo boca e nariz durante todo o tempo de permanência no local do sorteio público. A máscara de proteção facial recomendada é a PFF2 / N95.

DENISE PIRES DE CARVALHO

Anexo – Quadro de Opções de Vaga

Prazo de contratação para todas as opções de vaga: 23/12/2023

Carga horária semanal: 20 horas