A direção da Organização de Centrais de Atendimento (OCA) completou seu aniversário de 12 anos nesta quinta-feira, 8, festejando a aprovação do público que utiliza os serviços. A instituição premiou os quatro melhores agentes de atendimento, com evento festivo reunindo 18 entidades parceiras e comemorando 16 milhões de atendimentos registrados em Rio Branco desde a fundação.

Comemoração reuniu entidades parceiras, premiou atendentes e anunciou novas parcerias. Fotos: José Caminha/Secom

Os três agentes de atendimento que se destacaram pelos serviços prestados neste último foram premiados com aparelhos de TVs de 55 polegadas, e a servidora que se destacou em primeiro lugar, Sashira Santos, foi premiada com uma viagem de ida e volta para Fortaleza (CE), com direito a acompanhante.

“É satisfatório sermos reconhecidos pelos bons serviços prestados ao público. A direção da OCA está sempre investindo para darmos o nosso melhor e também nos valorizando”, observou Sashira.

A OCA Rio Branco tem uma média diária de dois mil atendimentos, tanto na categoria presencial como pelo autoatendimento, telefone e redes sociais.

Entre os serviços mais procurados, está a expedição de primeira e segunda via da Carteira de Identidade, de responsabilidade da Secretária de Segurança Pública, via Instituto de Identificação.

A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também é um serviço bastante procurado na OCA, assim como a segunda via de boletos, os serviços de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), de cadastramento para vagas de empregos e histórico escolar.

A diretora da OCA, Francisca Brito, enfatizou que o órgão e seus parceiros tem motivos para comemorar, sobretudo porque os principais interessados, os cidadãos, utilizam e aprovam os serviços. Os investimentos do governo do Estado também são contínuos, priorizando o bom atendimento.

“Temos um leque de serviços digitais que facilitam o atendimento, sala adequada para receber crianças enquanto os pais estão sendo atendidos, investimentos pontuais em humanização e, hoje, no momento festivo, assinamos termo de parceria com dois novos órgãos”, enumerou Francisca Brito.

O secretário adjunto de Gestão, Victor Bonecker, representando o governo do Estado, agradeceu os agentes de atendimento, reconheceu a dedicação de toda a equipe e lembrou que os investimentos do governo continuam, pois está em vias de inauguração a OCA de Brasileia.

“A partir de hoje dois novos órgãos do governo, Secretaria da Fazenda e Instituto de Terras do Acre trazem seus serviços para a OCA, melhorando cada vez mais a acessibilidade dos cidadãos e cumprindo o compromisso de gestão”, destacou Boneker.