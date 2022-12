O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – Acre) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Curso Técnico em Zootecnia (na modalidade a distância). As vagas prioritárias são destinadas aos produtores rurais e seus familiares, além de colaboradores do meio rural. O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), com o diploma tendo validade em todo o território nacional.

Os interessados em se candidatar precisam ter concluído o ensino médio e podem se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2023 pelo site etec.senar.org.br .

Antes de efetivar a inscrição, os candidatos devem ler o edital atentamente, já que, embora seja na modalidade a distância, ainda existe uma carga horária presencial a ser cumprida (sala de aula e aulas práticas).

CLIQUE AQUI e acesse o edital completo. Para ler o regulamento, CLIQUE AQUI.

SOBRE O CURSO

O curso técnico em Zootecnia tem foco na formação profissional relacionada à produção animal. A carga horária é 60% a distância e os outros 40% em atividades presenciais e visitas técnicas. Ao todo são ofertadas 1.365 vagas distribuídas em 53 polos de apoio presencial do SENAR em 16 estados: Acre, Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio do Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins.

Outras informações podem ser obtidas com a Secretaria Escolar do SENAR – AC pelo telefone (68) 3224-1797.