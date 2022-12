Brasil perde para a Croácia nos pênaltis e está eliminado da Copa

O trauma europeu persiste e vai nos assombrar por mais quatro anos. Depois de 120 minutos e prorrogação eletrizante, que acabou em 1 a 1, o Brasil perdeu nos pênaltis para a Croácia está fora da Copa do Mundo. Mais uma vez, o filme que vem desde 2006 se repetiu, com pequenas mudanças no roteiro. E, nos pênaltis, levamos a pior e perdemos por 4 a 2.

Foi tenso o primeiro tempo. Tão tenso que passou voando. Muito pelas dificuldades que o Brasil teve. A Croácia marcou, fechou espaços e tirou nossas linhas de passe. Encurtou o campo a 40 metros e ali empacotou o Brasil com suas camisas quadriculadas vermelha e branca. Fosse um presente, estava ali o embrulho. Só que não era presente.

