Os 18 anos de criação do Centro de Apoio e Diagnóstico de Rio Branco

Referência em qualidade e agilidade na entrega de exames laboratoriais, o Centro de Apoio e Diagnóstico (CAD), de Rio Branco comemorou, nesta terça-feira (7), 18 anos de funcionamento. O prefeito Tião Bocalom compareceu na comemoração e disse estar feliz pela eficiência do trabalho.

“É realizado muitos exames aqui, até a iniciativa privada não consegue ter em seu portifólio. Alguns exames que nos laboratórios particulares demoram mais de 3 ou 5 dias, aqui o resultado sai no outro dia. Eu estou muito feliz pois é um trabalho muito forte da equipe que trabalha aqui e da nossa Secretaria de Saúde, que está cada dia melhorando mais.”

Jaqueline de Araújo, coordenadora do CAD, diz que de 2 mil exames/mês o CAD passou para 116 mil exames no ano de 2022. Ela atribuiu a grandiosa melhora à equipe da Secretaria de Saúde do município e, também, as condições de trabalho.

“Tudo isso, através de condições de trabalho e de uma equipe imensa, que inicia os trabalhos nas nossas Uraps, com as coletas de exames, e finalizando na área técnica do CAD, com analises e disponibilizando o diagnóstico.”

Uma das novidades, de acordo com a coordenadora, é que o laboratório atende não só a atenção básica, mas também o setor público, como Fundação Hospitalar e Upas, além do setor privado. Ela afirma que, nestes 18 anos, o Centro só vem crescendo e melhorando.

“A gente conta com uma equipe de profissionais comprometidos. Hoje a gente disponibiliza uma produção grande de exames. Entre 90 a 95% são disponibilizados para usuário no mesmo dia, entrando no site da prefeitura, no ícone ‘resultados de exames’ e baixando ou imprimindo, no conforto do lar”, concluiu a coordenadora do CAD.